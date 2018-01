Ulkomaat

Ainakin 28 siviiliä kuollut Syyriassa, valtaosa Venäjän ilmaiskuissa

Ainakin 28 siviiliä on saanut surmansa ilmaiskuissa Syyriassa lähellä Damaskosta, kertoi Syyrian sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö torstaina.Ilmaiskut tehtiin keskiviikkona Syyrian kapinallisjoukkojen hallussa olevalle alueelle Itä-Ghoutassa. Suurin osa siviiliuhreista, yhteensä 19 ihmistä, kuoli Venäjän ilmaiskuissa Misraban kaupungissa. Loput saivat surmansa Syyrian hallituksen iskuissa ja kranaattitulituksessa.Haavoittuneet vietiin Douman kaupungin sairaalaan. Paikalla ollut AFP:n toimittaja näki, kuinka pelastustyöntekijät toivat sairaalaan lähinnä naisia ja lapsia.Itä-Ghoutaa pitää pääosin hallussaan Jaish al-Islam -ryhmittymä. Alue on ollut hallituksen piirittämänä vuodesta 2013, ja sen noin 400 000 asukasta kärsii pahasta ruoka- ja lääkepulasta.puolustusministeriö kertoi torstaina kahden venäläissotilaan kuolleen uudenvuodenaattona Hmeimimin lentotukikohtaan suunnatussa kranaatti-iskussa.