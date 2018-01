Ulkomaat

Perämies löi naislentokapteenia kesken lennon – tappelu tyhjensi ohjaamon

Intialainen lentoyhtiö on hyllyttänyt kaksi kokenutta lentäjää näiden tapeltua kesken lennon ohjaamossa Lontoon ja Mumbain -reitillä.

