Trump uhosi ydinasenappulansa olevan isompi ja voimakkaampi kuin Kim Jong-unin, vaikka nappulaa ei oikeasti ole olemassakaan – Näin laukaisu tapahtuisi

Ulkomaat

Trump uhosi ydinasenappulansa olevan isompi ja voimakkaampi kuin Kim Jong-unin, vaikka nappulaa ei oikeasti ol

Nappulaa ei oikeasti ole olemassakaan









Työpöydän nappulan tärkeä tehtävä

https://www.huffingtonpost.com/entry/the-nuclear-button_us_587d2f91e4b042b0eacbe196

http://edition.cnn.com/2016/08/06/politics/nuclear-football-president-button/index.html