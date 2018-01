Ulkomaat

New Yorkissa taas vakava tulipalo – 23 loukkaantui palossa aiemman suurpalon alueella

New Yorkissa 23 ihmistä on loukkaantunut tuhoisassa rakennuspalossa.





Palo syttyi samalla alueella, jossa vain päiviä aiemmin syttyi yksi New Yorkin historian tuhoisimmista tulipaloista.Ainakin yhdeksän loukkaantuneista on lapsia. New Yorkin pelastuslaitoksen mukaan neljän loukkaantuneen vammat ovat hengenvaaralliset.Kolmikerroksinen asuinrakennus tuhoutui palossa täysin. Palo sai alkunsa rakennuksen alakerrassa olleesta huonekalutehtaasta. Rakennuksessa asui 11 perhettä. He kaikki menettivät kotinsa.Palo syttyi tiistaina New Yorkin Bronxissa samalla alueella, jossa 12 ihmistä kuoli kerrostalopalossa torstaina. Torstain tulipalo oli New Yorkin pahin palo-onnettomuus neljännesvuosisataan.