Ulkomaat

Pakistan suuttui Trumpin twiitistä – ”He ovat pitäneet johtajiamme typeryksinä”

2.1. 9:53

Pakistan on kutsunut Yhdysvaltojen suurlähettilään puhuteltavaksi presidentti Donald Trumpin twiitin johdosta.

Trump twiittasi uudenvuodenpäivänä uhaten katkaista Pakistaniin toimitettavan ulkomaanavun.



Twiitissään Trump syytti Pakistania väkivaltaisten ääriainesten suojelemisesta. Pakistanin ulko- ja puolustusministerit torjuivat Trumpin syytökset tiukkasanaisesti ja totesivat maansa tehneen paljon Yhdysvaltojen auttamiseksi.

– Yhdysvallat on typerästi antanut Pakistanille yli 33 miljardia dollaria apua kuluneiden 15 vuoden aikana, ja he eivät ole antaneet meille muuta kuin valheita ja vilppiä, pitäneet johtajiamme typeryksinä. He antavat turvallisen paikan terroristeille, joita metsästämme Afganistanissa, eikä apua kuulu. Nyt se on loppu!, Trump kirjoitti.