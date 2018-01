Ulkomaat

Neljä paleltunut kuoliaaksi, lentokentillä kaaos – ankara kylmyys riivaa Pohjois-Amerikkaa

Pohjois-Amerikkaa koetteleva ankara kylmyys on pannut pakkasennätyksiä uusiksi eri puolilla Yhdysvaltoja. Kanadassa sää on sotkenut lentoliikennettä.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan ainakin neljän ihmisen tiedetään kuolleen kylmyyteen, kertoi NBC.Detroitissa mies löytyi kuolleena istumasta kirkon edustalta maanantaiaamuna. Yöllä lämpötila oli pudonnut -18 asteeseen. Poliisin mukaan on mahdollista, että mies on paleltunut kuoliaaksi.Bismarckissa, Pohjois-Dakotassa poliisi arvelee miehen paleltuneen kuoliaaksi joen rannalle. Alueella mitattiin samoihin aikoihin 33 asteen pakkasia.Pakkanen ja lumisade on myös sotkenut liikennettä Kanadan suurimmilla lentokentillä. Satoja Torontosta lähteviä lentoja jouduttiin perumaan lumentulon takia ja osa lennoista myöhästyi neljästä viiteen tuntia.Viivästykset osuvat loma-aikaan, mikä lisäsi ihmisten turhautumista.Myös Montrealin, Calgaryn ja Ottawan kentillä on ollut vaikeuksia.