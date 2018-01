Ulkomaat

Iranin presidentiltä varoitus mielenosoittajille: ”Kansa tulee vastaamaan mellakoitsijoille ja lainrikkojille”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ruhani: Pienen vähemmistön rettelöintiä





Sosiaalista mediaa rajoitettu

Talouden ongelmat risovat