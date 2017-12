Ulkomaat

Viranomaiset rajoittaneet internetin käyttöä Iranissa mielenosoituksien myötä

Iran Joillakin alueilla on lisäksi asetettu matkustusrajoituksia.

Mielenosoitukset ovat jatkuneet Iranissa ja niiden on kerrottu jatkuneen paikoin väkivaltaisina. Protesteista leviäviä tietoja on ollut vaikea varmistaa, sillä uutistoimisto AFP:n mukaan viranomaiset ovat rajoittaneet internetin käyttöä puhelimissa ainakin Teheranissa ja esimerkiksi valtion uutiskanavaa on kielletty uutisoimasta leviävistä protesteista. Joillakin alueilla on lisäksi asetettu matkustusrajoituksia.



Sosiaalisessa mediassa levinneiden huhujen ja videoiden mukaan Dorudin kaupungin mielenosoituksissa olisi ammuttu ainakin kahta ihmistä. Huhujen paikkansapitävyyttä ja videoiden aitoutta ei ole pystytty kuitenkaan varmistamaan.



Iranissa on järjestetty sekä hallitusta vastustavia että kannattavia mielenosoituksia.