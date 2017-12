Ulkomaat

Erikoinen panttivankitilanne ohi Ukrainassa – hyökkääjä joi alkoholia, ei esittänyt poliisille vaatimuksia

Ryöstöaikein postiin saapunut mies on poliisille entuudestaan tuttu.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY