Ulkomaat

Reuters: Venäjä on rikkonut räikeästi Pohjois-Korean vastaisia pakotteita – ainakin kolme manööveriä merellä

Rikkoo YK:n Pohjois-Korealle asettamia pakotteita

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ydinkokeet herättivät YK:n