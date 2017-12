Ulkomaat

Pilasoittaja ilmoitti olemattomasta panttivankidraamasta – poliisi ampui viattoman miehen USA:ssa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tragediasta uutisoivat muun muassa The Wichita Eagle ja The Washington Post.Soittaja ilmoitti hätäkeskukseen ammuskelusta ja panttivankitilanteesta osoitteessa Wichitan kaupungissa. Paikalle lähetetty poliisi ampui talosta ulos tullutta miestä kuolettavasti.Hätäkeskusilmoitus todettiin pian perättömäksi.Surmansa saanut 28-vuotias oli perheensä mukaan 2- ja 7-vuotiaiden lasten isä. Perheen mukaan mies oli aseeton tullessaan ulos talosta. Perhe on vaatinut laukauksen ampunutta poliisia ja pilasoittajaa vastuuseen tapahtuneesta.Laukauksen ampunut poliisi on syrjässä virantoimituksesta tapauksen tutkinnan ajan.