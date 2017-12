Ulkomaat

Lähes puolet puertoricolaisista vastaanottaa uuden vuoden sähköttä

Yhdysvaltain itsehallintoalueen Puerto Ricon asukkaista noin puolet on yhä vailla sähköä.

Kaikkiaan ilman sähköä elää yli 1,4 miljoonaa ihmistä.Puerto Ricon paikallishallinto ja sähköyhtiö julkaisivat tuoreimmat tiedot sähköttä olevien asukkaiden määrästä perjantaina. Luvuista kertoo muun muassa New York Times.Puerto Ricoon iski kolme kuukautta sitten Maria-hurrikaani, joka tuhosi liki koko sähköverkon. Osan saaren asukkaista arvioidaan joutuvan odottamaan sähköjen palauttamista kevääseen asti.Puerto Ricon paikallishallinto on pyytänyt, että saarelle sähköverkon korjaustöihin lähetettäisiin 1 500 lisätyöntekijää.Puerto Ricosta on muuttanut Manner-Yhdysvaltoihin Marian jättämää tuhoa pakoon jo kymmeniä tuhansia ihmisiä.