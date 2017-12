Ulkomaat

12 kuoli New Yorkin palossa – syynä pikkupojan hellaleikit

Yhdysvallat Tuhoisa palo sai alkunsa ensimmäisen kerroksen asunnon keittiöstä.

New Yorkin tuhoisa rakennuspalo sai alkunsa kaasuhellan polttimien kanssa leikkineen kolmivuotiaan pojan tulenkäsittelystä, kertovat palomiehet. Pojan äiti havahtui tapahtumaan vasta, kun poika alkoi kirkua.



Palo alkoi ensimmäisen kerroksen asunnon keittiöstä. Siinä kuoli yhteensä 12 ihmistä, joista neljä oli lapsia.



Palo on tuhoisin New Yorkissa neljännesvuosisataan.