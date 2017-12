38 miljoonaa euroa maksanut satelliitti katosi nolon virheen vuoksi Venäjällä: ”He syöttivät väärät koordinaatit”

Ulkomaat

38 miljoonaa euroa maksanut satelliitti katosi nolon virheen vuoksi Venäjällä: ”He syöttivät väärät koordinaat

Kreml vaatii avaruushallinnolta selvityksiä, miksi se on epäonnistunut kahdesti satelliittien laukaisuissa lyhyen ajan sisään.





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY