Ulkomaat

Ystävykset olivat tunteneet 60 vuotta – sukututkimus paljasti uskomattoman yhteyden

Havajilaisystävykset kokivat erikoisen yllätyksen saatuaan tietää joulun alla, että he ovatkin veljeksiä.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY