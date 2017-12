Ulkomaat

Uutistoimistot: Asemies avasi tulen leivostehtaalla Moskovassa





Venäjällä Moskovassa asemies on avannut tulen leivoksia valmistavalla tehtaalla, kertovat uutistoimistot Reuters ja AP. Ainakin yhden ihmisen kerrotaan kuolleen ja kahden tai kolmen haavoittuneen. Surmansa saanut oli ilmeisesti tehtaan vartija.Aiemmin kerrottiin, että mies olisi ottanut useita panttivankeja, mutta AP:n mukaan poliisi kieltää tämän. Hän on kuitenkin linnoittautunut tehtaaseen.Interfaxin mukaan mies on tehtaan entinen osaomistaja, joka ennen ammuskelua kiisteli tehtaan nykyjohdon kanssa. Paikallinen radioasema sai puhelinyhteyden mieheen, joka sanoi puolustavansa itseään "jengiä" vastaan, joka salaliitossa syyttäjäviranomaisten kanssa vei hänen tehtaansa. Viranomaiset eivät heti kommentoineet syytöksiä.Oikeuden asiakirjojen mukaan tehtaan konkurssioikeudenkäynnin pitäisi alkaa Moskovassa tammikuussa.Poliisi on sulkenut Moskovan kaakkoisosissa sijaitsevan tehtaan ympäristön.