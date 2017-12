Karmea löytö Japanissa: Vanhemmat sulkivat tyttärensä yli 15 vuodeksi pikkuruiseen huoneeseen – jäätyi kuoliaaksi

Ulkomaat

Karmea löytö Japanissa: Vanhemmat sulkivat tyttärensä yli 15 vuodeksi pikkuruiseen huoneeseen – jäätyi kuoliaa

Asunto täynnä kameroita

Japanin poliisi kertoo pidättäneensä pariskunnan, jonka 33-vuotias tytär jäätyi kuoliaaksi. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters.Vanhemmat olivat sulkeneet tyttärensä vuosien ajaksi pikkuruiseen huoneeseen. He uskoivat tämän kärsivän mielisairaudesta, joka aiheuttaa väkivaltaista käyttäytymistä.Viranomaisten mukaan naisen ruumiissa oli merkkejä vakavasta aliravitsemuksesta – hän oli 145 senttiä pitkä ja painoi vain 19 kiloa.Pariskunta on tunnustanut, että he antoivat tyttärelleen ruokaa vain kerran päivässä ja pitivät tätä kolmen neliömetrin huoneessa noin 15 vuoden ajan.– Tyttäremme oli mielisairas, 16 tai 17 vuoden ikäisenä hän muuttui väkivaltaiseksi, joten pidimme hänet huoneessa, vanhemmat kertoivat poliisin mukaan.Poliisi kertoo vanhempien rakentaneen asuntoonsa pienen huoneen, joka oli varustettu kameroilla ja ulkoapäin lukittavalla ovella. Sisällä oli tilapäisvessa ja letku ulkona olleeseen vesisäiliöön.Kotiin oli asennettu yhteensä kymmenisen kameraa, ja sitä ympäröi kaksi metriä korkea aita.Vanhemmat löysivät tyttärensä kuolleena 18. joulukuuta. He tekivät asiasta ilmoituksen viranomaisille vasta lauantaina.– Halusimme olla yhdessä tyttäremme kanssa, kuului perustelu.Poliisi pidätti pariskunnan epäiltynä ruumiin hävittämisestä. Se johtaa usein vakavampiin syytteisiin.