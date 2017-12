Ulkomaat

Trump väittää Obaman kieltäneen hyvän joulun toivottamisen – video paljasti nolon totuuden

Katso Trumpien tämänvuotinen joulutervehdysvideo ylläolevasta ikkunasta.





People are proud to be saying Merry Christmas again. I am proud to have led the charge against the assault of our cherished and beautiful phrase. MERRY CHRISTMAS!!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 25, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/945126026824298497?ref_src=twsrc%5Etfw

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBjhttps://t.co/CNFUZrhrBj — Barack Obama (@BarackObama) December 25, 2017 https://twitter.com/BarackObama/status/945324527520804866?ref_src=twsrc%5Etfw