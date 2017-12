Ulkomaat

Haaretz: Israel keskustelee yli kymmenen maan lähetystöjen siirtämisestä Jerusalemiin

Netanjahu kehui Guatemalan ilmoitusta Jerusalemiin muutosta, palestiinalaisten mielestä se on laiton.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tuorein kriisi alkoi Yhdysvaltojen ilmoituksesta