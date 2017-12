Filippiinien joulunaika oli murheellinen: hirmumyrsky, ostoskeskuspalo ja bussiturma vieneet noin 300 ihmisen hengen

Ulkomaat

Filippiinien joulunaika oli murheellinen: hirmumyrsky, ostoskeskuspalo ja bussiturma vieneet noin 300 ihmisen

Ostoskeskuspalon uhrit löytyivät

Hirmumyrskyn uhriluku kasvoi 240:een

Filippiinejä on koetellut viime päivinä kolme eri kuolonuhreja vaatinutta tragediaa: perjantaina iski hirmumyrsky Tembin, lauantaina paloi ostoskeskus ja tänään joulumessuun matkalla olleita ihmisiä kuoli kolarissa.Eteläfilippiiniläisen Davaon kaupungin palaneesta ostoskeskuksesta löytyi joulupäivänä kymmeniä ruumiita, kertoi paikallinen palopäällikkö. Palopäällikkö arvioi ruumiiden määräksi 36. Tämän verran ihmisiä arvioitiin jääneen loukkuun ostoskeskukseen vielä sen jälkeen, kun yksi ruumis saatiin rakennuksesta pois sunnuntaina.Amerikkalaisyritys SSI kertoi nettisivuillaan menettäneensä palossa 37 puhelinpalvelukeskuksensa työntekijää. Yritys tekee markkinatutkimusta.Palon syyn tutkinta aloitettiin maanantaina. Davaon palopäällikkö kuvaili ostoskeskusta suljetuksi paikaksi ilman ilmanvaihtoa.Jo Filippiinit rauhaan jättäneen hirmumyrsky Tembinin uhriluku on noussut 240:een, ja useita ihmisiä on edelleen kateissa. Myrsky riepotteli eteläistä Mindanaon saarta, joka yleensä säästyy maata usein myllääviltä myrskyiltä. Satoja taloja pyyhkiytyi tulvien ja mutavyöryjen mukana tai hautautui niiden alle. Ainakin 52 000 ihmistä oli joulupäivänä edelleen evakuointileireillä.Joulupäivänä lisäksi 20 ihmistä kuoli poliisin mukaan bussikolarissa matkalla joulumessuun. Turma tapahtui Pohjois-Filippiineillä Agoo-nimisessä kaupungissa noin 200 kilometrin päässä pääkaupungista Manilasta.Tilanne sai alkunsa, kun pikkubussi törmäsi linja-autoon lähdettyään ohittamaan kolmatta ajoneuvoa.