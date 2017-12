Puhelimesta kuului siskon hengitys ja tuntemattomia miesääniä – pian Zaidan ruumis löytyi matalasta hautakuopasta

Ulkomaat

Puhelimesta kuului siskon hengitys ja tuntemattomia miesääniä – pian Zaidan ruumis löytyi matalasta hautakuopa





MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaksikko oli





Huhtikuussa





Uutistoimisto

Reutersin





Teloitusvideo herätti kysymyksiä