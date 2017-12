Ulkomaat

LA Times: Charles Mansonin ruumiista kehkeytymässä lihava riita: ”He ryömivät koloistaan aina, kun joku kuului

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY









Floridassa

Manson





Alla olevalla videolla kerrotaan Mansonin vuonna 1971 saamasta kuolemantuomiosta, joka ei koskaan toteutunut.