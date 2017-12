Ulkomaat

Pohjois-Amerikan ilmapuolustus seuraa Joulupukkia hetki hetkeltä: Klo 19.30 pukki oli Uralin länsipuolella – G

Amerikkalaisjärjestön mukaan joulupukki on ehtinyt jakaa jo yli kaksi miljardia lahjaa aaton kuluessa – luku kasvaa huimaa vauhtia.

Googlen mukaan pukki on toisessa paikassa