Ulkomaat

17 vuotta WTC-iskuista – nämä villit salaliittoteoriat elävät yhä

Syyskuun 11. päivänä 2001 kaksi matkustajakonetta törmäsi World Trade Center -torneihin New Yorkissa. Iskut olivat alkusysäys laajalle terrorisminvastaiselle sodalle Afganistanissa ja Irakissa.Terroristit sieppasivat kaiken kaikkiaan neljä matkustajakonetta. Kaksi törmäsi tuhoisin seurauksin pilvenpiirtäjiin. Yksi koneista putosi Pennsylvaniaan ja yksi törmäsi Pentagoniin.Terrori-iskut ovat olleet otollista maaperää useille villeille salaliittoteorioille. USA:n hallitusta on syytetty WTC-iskuja seuranneina vuosina salailusta, hitaudesta ja jopa iskujen suunnittelusta. Videoita on kelattu edestakaisin ja analysoitu tuhansia kertoja.Viralliset tahot ovat kumonneet osan teorioista hiljalleen, mutta epäilijöitä on edelleen paljon.Yksi suosittu teoria tornien sortumiselle liittyy räjähteisiin. WTC-tornien juurella on väitetty tapahtuneen ennen iskua hallittuja räjähdyksiä, jotka olisivat olleet syynä tornien romahtamiseen. Romahtaminen tapahtui epäilijöiden mukaan liian nopeasti. Lyhytaikaiset tulipalot eivät salaliittoteorioiden mukaan voineet aiheuttaa tornien nopeaa romahtamista.Epäilyksiä on herättänyt etenkin se, että WTC:n 7-rakennus romahti nopeasti, vaikka siihen ei törmännyt lentokonetta. Virallisen selityksen mukaan tulipalojen kuumuus ja lämpökuormitus saivat tornit romahtamaan.Toiseksi salaliittoteoreetikot ovat suhtautuneet epäileväisesti etenkin Pentagoniin törmänneen American Airlinesin lennon 77 liikkeisiin ennen törmäystä. Toteutuneen lentoradan perusteella ohjaamossa on ollut kokenut lentäjä. Konetta lentänyt terroristi oli kuitenkin kokematon.Reittien on epäilty olleen valmiiksi ohjelmoituina koneiden tietojärjestelmiin. Myös kauko-ohjausta on epäilty. Virallisten tietojen mukaan terroristit ohjasivat itse koneet kohteisiinsa.