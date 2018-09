Ulkomaat

137 pelastui Estonian uppoamisesta myrskyisällä merellä 28.9.1994 – lue kaikkien tarinat

"Kello tikitti minulle"

Raamattukoulusta pelastui kuusi

Kuolema kävi lähellä

Tuntemattoman käsi pelasti

Suomalainen Jari piti kiinni hytin ikkunasta

Vain muutama poliisi selvisi









Vasili, 72, oli vanhin pelastunut

Mats, 12, oli nuorin selviytynyt

Viimeinen valokuva

Meren pelko jäi

