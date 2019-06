He olivat oikeat ”sotamies Ryanin pelastajat” – Ranger-komppania joutui Normandiassa painajaismaiseen MG-42-tulitukseen

Rangerit avaavat tien!

1. Yhdysvaltain Ranger-joukot luotiin toisen maailmansodan aikana brittien Commando-iskujoukkojen vastineeksi. Commandot kouluttivat Rangerit, jotka sittemmin taistelivat Afrikasta Italian ja Normandian kautta aina sodan loppuun saakka.



2. Rangerit olivat pieni joukko-osasto, vain 6 pataljoonaa, jotka kärsivät etenkin Italiassa hyvin suuret tappiot.



3. Rangereiden tunnuslause Rangers lead the way! (Rangerit avaavat tien!) syntyi juuri Omaha-rannalla Normandiassa, kun komentava kenraali määräsi näillä sanoilla Rangerit johtamaan murtautumista ulos tappotantereeksi koituneelta rannalta.



4. Nykyisin Rangerit muodostavat 75. Ranger-rykmentin, jossa on 2300 miestä. Heidän esikuntansa on Fort Benning Georgiassa. Rangerit kuuluvat Yhdysvaltain erikoisjoukkoihin ja toimivat usein yhdessä mm. maavoimien Delta- ja merivoimien Navy Seal -joukkojen kanssa. Hittileffa Black Hawk Down (2001) kertoo tositapahtumiin perustuen Rangereiden verisestä taistelusta Mogadishussa.