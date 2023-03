Davin Lindholm, 18, haluaa olla roolimalli – ”Minusta on hienoa kääntää ihmisten päät”

New Yorkissa syntynyt Davin Lindholm on maamme lahjakkaimpia rintauimareita.

Mäkelänrinteen uintikeskuksessa harjoittelee päivittäin komearaaminen kaveri, jolla on ikää 18 vuotta. Nuorten sarja jäi taakse vuodenvaihteessa, ja jatkossa Davin Lindholm kilpailee aikuisten sarjassa.

Valmentaja Matti Mäen mukaan nuorukaisella on edessään valoisa tulevaisuus.

– Davin on pitkä, voimakas ikäisekseen ja teknisesti taitava.

Lindholmilla on mittaa 194 senttiä, mikä auttaa, kun kauhotaan kohti kaakeliseinää. Kengännumero on 46, joten räpyläkin siis kelpo kokoinen.

Lindholmin äiti opiskeli kymmenen vuotta Yhdysvalloissa ja tapasi siellä miehen, joka oli kotoisin Trinidad & Tobagosta. Davin syntyi Manhattanilla vuonna 2004, mutta muutti tammikuussa 2006 äitinsä kanssa New Yorkista Suomeen.

Valmentaja Matti Mäen mukaan Lindholmilla on erittäin hyvät ominaisuudet rintauintiin.

Davin ei ole koskaan käynyt USA:ssa tai Karibialla, joten yhteys siellä asuviin sisar- ja velipuoliin on ollut virtuaalista.

Suomessa poika on ehtinyt telmiä monen lajin parissa ennen uintiuraa.

– Harrastin aikaisemmin (6–12-vuotiaana) uimahyppyjä, Lindholm kertoo.

Lapsena hän kokeili myös koripalloa.

– Mutta se ei ollut mun juttuni, olen enemmän yksilölajien ihminen.

Pienenä hän oli pitkään mukana telinevoimistelussa ja capoeira-seurassa, jossa pojan hyvä rytmitaju pääsi oikeuksiinsa. Rytmitajusta on ollut iloa myös altaassa.

– Uinnissa on hyvin erilaisia frekvenssejä. Esimerkiksi 50 metrin matkalla on tiheämpi rytmi kuin pitkillä matkoilla, joilla on enemmän liukumista, Lindholm sanoo.

Uinnin Lindholm aloitti 12-vuotiaana ja edusti aluksi Helsingin Uimareita. Tuolloin uimahypyt ja voimistelu olivat vielä päälajit, mutta uinti valikoitui ykköslajiksi ”luonnonvalinnan” takia.

– Kasvoin pituutta, ja arvioimme äitini kanssa, että sen takia uinti olisi parempi laji kuin uimahypyt tai voimistelu.

Davin osallistui 11–13-vuotiaiden SM-kisoihin ja oli heti neljäs. Uusi laji oli löytynyt. Laji, jossa tummaihoiset urheilijat ovat harvassa.

– Stereotyyppisesti ajatellaan, että mustat eivät osaa uida, Lindholm sanoo ja toivoo olevansa roolimalli muille.

– Minusta on hienoa kääntää ihmisten päät ja saada tulevaisuudessa lisää mustia uimareita.

Davin Lindholm sanoo, ettei ole törmännyt uintipiireissä rasismiin, vaikka hän on harvinainen ilmestys lajin parissa.

Rintauinnista tuli Lindholmin päälaji jo varhain, koska hänen ominaisuutensa sopivat parhaiten ”rinuliin”. Nykyään päämatkat ovat 50 metrin ja 100 metrin rintauinnit, mutta Lindholm harjoittelee monipuolisesti myös muita uintitapoja.

– Emme ole vielä edes aloittaneet varsinaisia rintauinnin erikoisharjoitteita, valmentaja Mäki sanoo.

Hän toimii Mäkelänrinteen uinnin olympiavalmennuskeskuksen valmentajana ja Lindholmin henkilökohtaisena luotsina.

– Pidän kaikki lajit mukana mahdollisimman pitkään, koska kuka tie, parin vuoden päästä rintauinti voi vaihtua sekauintiin, Lindholm perustelee.

Lindholm käy kolmatta vuotta Mäkelänrinteen urheilulukiota ja aikoo valmistua neljässä vuodessa. Koulun ja urheilun yhdistäminen ei ole ollut kivutonta.

– Se on ollut vaikeata koko ajan, koska leirien ja kisamatkojen takia olen joutunut tekemään paljon yksin.

Teema tulee koko kansan nähtäväksi syksyllä, kun televisiossa esitetään dokumentti neljän urheilijan koulun ja urheilun yhdistämisestä.

– Ohjelmaa kuvattiin puolen vuoden ajan ja sitä varten piti itsekin ottaa videoita, Lindholm kertoo projektista.

Viime vuonna Lindholm oli 11 päivän leirillä Espanjassa. Siellä hän nautti mieluummin auringosta ja jätti lukuhommat vähemmälle.

– Aamu- ja iltatreenin välissä oli kuuden seitsemän tunnin tauko, ja kaikki se aika meni auringossa makoiluun.

Uimaripiiristä Lindholm on saanut mukavaa mentorointia toiselta rintauimarilta eli MM- ja olympiamitalisti Matti Mattssonilta.

– Olin nuorten EM-kisoissa neljäs 50 m rintauinnissa ja jäin niukasti mitalista. Matti tietää, että se on ikävin sijoitus, mutta silti hän lähetti onnittelut.

Sitten tuli vuoroon sadan metrin rinulin alkuerä, jossa Lindholm alitti Mattssonin nuorten Suomen ennätyksen ja paineli finaaliin.

– Matti kehotti nauttiman finaalista ilman mitään aikatavoitteita, kun kyse on kisojen viimeisestä lajista.

Jatkossa Lindholm toivoo pääsevänsä harjoittelemaan yhdessä Mattssonin kanssa.

Helsingissä rintauimareita ei juuri ole, joten viime syksynä Lindholm haki treeniseuraa Tampereelta, jossa hän pääsi kauhomaan yhdessä Olli Kokon kanssa.

– Tampereella oli mukavampi treenata, koska siellä oli rennompi meininki.

Vallilassa Lindholm kantaa Helsinki Swimming Academyn vaatteita.

– Ja meidän pitää olla esimerkkinä nuorille ja kuntouimareille. Tampereella sai hetken aikaa hengähtää ilman paineita.

Valmentaja Matti Mäen valmennusfilosofia on ”hymyillen tosissaan”. Harjoituksissa voi olla myös hauskaa.

Kotitanhuvilla Lindholmin arki alkaa kuuden jälkeen, jolloin hän suuntaa Keski-Pasilasta kohti uimahallia. Jumppaaminen alkaa puoli seitsemän jälkeen, ja kellon lyödessä seitsemän, porukka hyppää veteen.

Lindholm muutti äitinsä kanssa hiljattain Pasilaan, mikä helpotti arkea.

– Aikaisemmin jouduin heräämään aamutreeneihin klo 5.05, mutta nyt saan tunnin enemmän uniaikaa. Syksyllä olin ihan kypsä heräämiseen ja ajattelin, ”että nyt riittää”.

Muutossa oli monia käänteitä ja kaiken lisäksi uimari sai hässäkässä koronan.

– Pahimmillaan mulla oli 40 astetta kuumetta.

Koronan takia Lindholm on joutunut ottamaan viime viikot rauhallisesti, kun hengityselimet eivät palautuneet normaaleiksi.

– Onneksi Davinilla on niin hyvät pohjat, että parin viikon tauko ei romuta kilpailukautta, Mäki sanoo.

Valmentajan mukaan Lindholm on täydellisyyden tavoittelija ja vähän liiankin vaativa itseään kohtaan.

– Myönnän olevani ankara itelleni. Vaikka uin kovan ajan, saatan pienen pohdinnan jälkeen vähätellä tulosta, jos aika ei vastaa kuntoani, Lindholm reflektoi.

Valmennuskeskuksessa hän on käynyt urheilupsykologin juttusilla ja saanut puhallettua paineita pihalle.

– Psykologin tapaamisen jälkeen mieli on rento ja olo vapautuneempi, Lindholm sanoo.

Uimarin kevät huipentuu huhtikuussa järjestettäviin Helsingin ja Tukholman kansainvälisiin kisoihin. Niiden on pieni huili, minkä jälkeen alkaa uusi vaihe. Se huipentuu elokuuhun, jolloin järjestetään ensimmäisen kerran alle 23-vuotiaiden pitkän altaan EM-kisat. Lindholm on alittanut kisarajan, joten matka Irlantiin on selvä, mikäli Simmistä edustava uimari pysyy terveenä.

Edit: Korjattu Matti Mattssonin saavutukset pe klo 20.22.