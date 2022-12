Olli Kokko sai äveriään tarjouksen venäläisten oligarkkien firmalta – teki tiukan ratkaisun: ”En voinut muuta”

Lyhyen radan MM-uinneissa Australiassa kilpaileva Olli Kokko on noussut huipulle monien vastoinkäymisten ja käännekohtien kautta.

Huippu-uimari Olli Kokko oli viime keväänä kimurantissa tilanteessa. Raha haastoi lahtelaislähtöisen rintauintispesialistin moraalin harvinaisen houkuttelevasti.

Pöydällä odotti äveriäs jatkotarjous venäläiseltä öljy-yhtiöltä Lukoililta, jolle Kokko oli tehnyt muun muassa rahoitus- ja tilinpäätösanalyysejä vuodesta 2020 lähtien. Hänen mieltään ahdistivat kuitenkin tapahtumat Ukrainassa, jonne Venäjä oli hyökännyt raakalaismaisesti helmikuun lopussa.

– Se oli kiusallinen paikka, mutta en todellisuudessa voinut tehdä muuta kuin irtisanoa työsopimukseni. Se oli ihan selvää, vaikka Lukoilin tarjous oli poikkeuksellisen hyvä, Kokko, 28, muistelee nyt viime huhtikuun tapahtumia.

Venäläisoligarkkien omistaman yhtiön jatkosopimus olisi saattanut taata syksyllä 2021 Tampereelle muuttaneelle Kokolle euroissa kuusinumeroiset vuositulot.

– Asia oli pakko ratkaista nimenomaan moraalisesti, varhain keskiviikkona Suomen aikaa Melbournen lyhyen radan MM-kisoissa altaaseen pulahtanut Kokko painottaa.

Olli Kokko muistuttaa, että urheilija voi vaikuttaa itsensä kehittämiseen, mutta ei siihen, miten hyviä vastustajat ovat.

pesti Lukoilissa aukeni Kokolle pian sen jälkeen, kun hän oli suorittanut rahoituksen ja taloustieteen kaksoistutkinnon Honolulussa Havaijin yliopistossa.

Hänen komentopaikkansa yhdessä maailman suurimmista öljy-yhtiöistä sijaitsi Prahassa, josta hän siirtyi koronan vuoksi etätöihin Suomeen.

– Työ venäläisyhtiössä oli kivaa ja inspiroivaa. Mutta jos olisin tehnyt jatkodiilin, en olisi voinut enää elää itseni kanssa, Kokko perustelee.

– Venäjän sotatoiminta Ukrainassa on ollut hirvittävää.

Nyt hän punkkaa yksiössä ja yrittää olla murehtimatta turhia.

– Viime aikoina olen työskennellyt parina päivänä viikossa tamperelaisessa uintiliikkeessä, mutta muutoin olen keskittynyt täysipainoisesti uintiin. Asiakaspalvelutyöllä on erityisesti terapeuttinen rooli, hän selvittää.

Olli Kokko kertoo uintiuransa lähteneen lentoon, kun hän ymmärsi olla ottamatta paineita ulkopuolisten asettamista odotuksista.

Sinnikkyys on eittämättä ollut avainsana Kokon uintitarinasta puhuttaessa. TaTU Tamperetta edustava rintauimari puhkesi kukkaan vasta syksyllä 2021 – selkeästi myöhäisemmällä iällä kuin arvokisauimarit yleensä.

Tuolloin Kokko paransi lyhyen radan MM- ja EM-kisoissa Suomen ennätyksiä neljästi 50 ja 100 metrillä, selviytyen MM-kisoissa jo välieriin.

Kuluvan vuoden elokuussa pitkän radan EM-kisoissa Roomassa Kokko jysäytti uransa toistaiseksi parhaan saavutuksen. Hän ui EM-viitoseksi 50 metrillä uudella SE-ajalla 27,26.

Ennen näitä saavutuksia Kokkoa oli ehditty pitää jo menetettynä lupauksena. Mies itsekin oli pitkälti samaa mieltä muuttaessaan yliopisto-opiskeluiden perässä Havaijille 2016.

Olli Kokko treenasi Kalevan uimahallissa Tampereella marraskuusa 2021.

– Tunsin olevani uimarina lähinnä raunio. Takana oli valtavasti terveyspuolen vastoinkäymisiä, ja ne söivät motivaatiotani. Olen aina pitänyt harjoittelusta, mutta silloin alkoi tuntua siltä, ettei hommasta tule enää mitään, kertoo Kokko, joka oli takavuosina tuttu näky nuorten maajoukkueleireillä.

– Samoihin aikoihin urallani tapahtui kuitenkin ensimmäinen merkittävä käänne.

Usko alkoi palautua vaikean olkapäävamman jälkeen. Kokon olkapää leikattiin 2016, ja juuri siinä vaiheessa ura oli hänen kertomansa mukaan lähellä päättyä.

– Vastoin kaikkia odotuksiani nousin kuitenkin siitä suosta, mikä toi valtavasti uutta itseluottamusta. Voitin omat mörköni, kun maltoin keskittyä vain yhteen päivään kerrallaan enkä tavoitellut kuuta taivaalta, Kokko ruotii.

Opiskeluaika eksoottisella Havaijilla oli Kokon mukaan toinen konkreettinen käännekohta.

– Havaijilla vietetyt vuodet opettivat paljon varsinkin rentouden tärkeydestä. Siellä treenattiin tosissaan, mutta ei totisesti. Opin nauttimaan hetkessä elämisestä, ja se mentaliteetti alkoi heijastua myös urheilemiseeni, sanoo.

– Opit Havaijilla loivat pohjaa urani suurimmalle henkiselle muutokselle, joka tapahtui pian Tampereelle muutettuani.

Olli Kokko kilpaili uinnissa jo lapsena.

– Suomalaisessa urheilussa yhteiskunnan paine on raju. Media rakastaa lähinnä vain mitalisteja, ja itsekin ajattelin pitkään, että jos en ui mitalisijoille, en ole käytännössä mitään. Se kävi raskaaksi, ja välillä jopa vihasin uintia, Kokko painottaa.

– Nyt olen oppinut nauttimaan urheilusta itsessään. Tuloksella on aina merkitystä, mutta mentaalisesti se on omassa ajattelussani enää siellä taustalla. Keskiöön on noussut ajatus itsensä jatkuvasta kehittämisestä.

Kokko muistuttaa, että urheilija voi vaikuttaa itsensä kehittämiseen, mutta ei siihen, miten hyviä vastustajat ovat.

– Saavutin mitalin tai en, en ole ihmisenä yhtään sen parempi tai huonompi, Kokko korostaa.

– Kun keskityn itseni kehittämiseen ja huomaan pääseväni koko ajan lähemmäksi ja lähemmäksi omaa maksimiani, minun on helppo olla sinut urani kanssa. Jokaisella urheilijalla on oma maksiminsa, eikä itseltään kannata sitä enempää vaatia.

Vaikeuksien hetkellä perheen tuen merkitys on Kokon mukaan kasvanut. Hän sanoo saaneensa voimaa myös esimerkiksi rintauimari Matti Mattssonin ja vapaauimari Ari-Pekka Liukkosen esimerkeistä.

Kummallakin pääsy parrasvaloihin kesti pitkään.

– Myös uinnissa voi menestyä myöhemmälläkin iällä. Jos vaan pysyy terveenä, kaikki on pitkälti itsestä kiinni, Kokko tietää.

Hän kehuu vuolaasti TaTU Tampereen ilmapiiriä. Samassa seurassa uivat esimerkiksi Ida Hulkko ja Veera Kivirinta, jotka Kokon tavoin kuuluvat Jere Jänneksen valmennukseen.

– Jere on luonut seuraan mahtavan ilmapiirin. Meillä on oikeasti todella nastaa keskenämme, Lahden Uimaseurassa uransa pohjat luonut Kokko kiittelee.

– Ja Jeren alaisuudessa urallani on nyt sitten tapahtunut kolmas ratkaiseva käänne. Se liittyy treenaamismetodeihin.

Kokko kertoo uineensa takavuosina 50–60 kilometriä per viikko, nyt yleensä enää 10–20 kilometriä.

Olli Kokko kuvattuna toukokuussa 2022 Helsingissä.

– Suomessa treenikulttuuri on aina ollut hyvin volyymipainotteinen. Pohjat on toki aina jossain vaiheessa luotava, mutta pitemmän päälle tämä tyyli ei sovi kaikille, ei välttämättä ainakaan tällaiselle lyhyiden matkojen uimarille, Kokko arvelee.

– Jeren kanssa olemme edenneet oikeastaan ihan puhtaasti tehojen kautta. Nopeus on ollut avainsana. Kun en ole päästänyt itseäni treeneissä enää liian kauaksi omasta maksiminopeudestani, kehitystä on tapahtunut valtavasti.

Melbournen lyhyen radan MM-uinneissa Kokko ui 100 metrillä jo uransa kolmanneksi parhaan ajan. Loppuviikosta ohjelmassa on 50 metriä, jolla odotukset ovat korkealla.

Lyhyt rata sopii miehelle paremmin, koska hän on erityisen hyvä vedenalaisessa tekemisessä, toisin sanoen käännöksissä.

– Sairastin koronan viimeksi noin puolitoista kuukautta sitten, mutta tällä kertaa se ei ollut paha. Kisapaikalla ilmennyt pieni flunssa on vaan herkistänyt paikkoja, joten nyt ei muuta kuin täysillä uutta kohti, hän summaa.