Paralympiavoittajaa syytetään raiskauksesta – uhrina autistinen joukkuekaveri

Yhdysvaltain paralympiajoukkueesta on paljastunut kylmäävä hyväksikäyttötapaus.

25-vuotiasta uinnin paralympiavoittaja Robert Grislowdia vastaan on nostettu syytteet raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Asiasta uutisoi USA Today.

Syytteiden mukaan Grislowd raiskasi ja käytti seksuaalisesti hyväkseen 19-vuotiasta parauimaria. Syytteessä myös mainittiin, että uhrin moninaiset vammat ovat tehneet hänestä helpon uhrin Grislowdille.

Uhri on on muun muassa autisti ja hän on älylliseltä kehitykseltään noin 5-vuotiaan tasolla. Tokiossa urheilija kilpaili S14-luokassa. Luokan vaatimuksena on ÄO 75 tai sen alle.

Syytteen mukaan Grislowd raiskasi ja käytti seksuaalisesti hyväkseen 19-vuotiasta joukkuetoveriaan suihkussa. Hän myös piteli uhrin penistä dopingtestin aikana. Syytteessä todettiin, että uimarin henkinen vamma, autismi ja fyysiset rajoitteet tekivät hänestä haavoittuvaisen hyväksikäytölle.

U.S. Center for SafeSports sulki Grislowdin parajoukkueesta jo vuoden 2020 syyskuussa. Hänen hyllytyksensä kuitenkin purettiin ennen vuoden 2021 Tokion paralympialaisia.

Tokion paralympialaisissa Grislowd oli jätetty vastuuseen uintijoukkueen henkisesti vajavaisista urheilijoista. Hän myös yöpyi Tokiossa uhrinsa kanssa samassa huoneessa. Groslowdin ja uhrin kanssa majoittunut urheilija on kertonut, että hän oli todella järkyttynyt siitä mitä joutui huoneessa todistamaan.

Olympialaisten jälkeen Grislowd kannusti uhriaan muuttamaan Colorado Springsiin olympia- ja paralympiaurheilijoiden valmennuskeskukseen. Uhrin saavuttua keskukseen Grislowdin aloittama manipulaatio jatkui.

Kaksikosta vanhempi käski uhrin vanhempien rajoittaa hänen teknologian käyttöään, sillä hän kuulemma esiintyi harjoituksissa alle kykyjensä. Todellisuudessa tarkoitus oli saada uhrista vahvempi kontrolli.

Lopulta uhri uskaltautui kertomaan tapauksista vanhemmilleen, jotka siirsivät hänet pois harjoittelukeskuksesta. Vanhempien mukaan uhrille on jäänyt tapauksesta vahvoja pelkotiloja.

USA:n olympia- ja paralympiakomitean edustaja sanoi, että he ovat asian tultua julki siirtäneet kaksi henkilöä pois työtehtävistään. He myös jatkavat asian tutkimista.

Komitea on sitoutunut tekemään kaikki tarvittavat toimenpiteet, kun asiaan saadaan selvyys.

Grislowd ui Tokion paralympialaisissa S8-luokassa 100-metrin selkäuinnin maailmanennätys. Hän voitti myös perhosuinnin kultaa samoissa kisoissa.