MTV: Suomen kärkiuimarit julkaisivat poikkeuksellisen vetoomuksen – ”Olemme huolissamme”

Vetoomuksen allekirjoittivat esimerkiksi Matti Mattsson, Ari-Pekka Liukkonen ja Ida Hulkko.

Suomen uintimaajoukkueen ykköstähdet Matti Mattssonin, Ari-Pekka Liukkosen ja Ida Hulkon johdolla ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa Uimaliitolta vaaditaan syitä muun muassa lajiliiton useisiin henkilöstövaihdoksiin, kertoi MTV kotisivuillaan lauantaina. Vetoomusta on määrä käsitellä Uimaliiton hallituksen kokouksessa 18. marraskuuta.

– Me maajoukkueuimarit olemme huolissamme Uimaliiton nykytilasta. Muutaman vuoden aikana ovi on käynyt joka suuntaan, osin syystäkin. Tarvetta muutoksille on ollut ja on varmasti edelleen, mutta suunta tuntuu nyt olevan hukassa.

– Viimeisin, toiminnanjohtaja Tony Kilposen lähtö oli erityisen ikävä ja huolestuttava uutinen, vetoomuksessa todetaan MTV:n mukaan.

MTV:n mukaan kahdeksan työntekijää on jättänyt parin viime vuoden aikana pestinsä Uimaliitossa.