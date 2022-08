Justin Bieberiin verrattu teinitähti nousi otsikoihin kuuluisten naisystäviensä rinnalla – sitten tunne vatsassa sai hänet vaihtamaan uraa

Cody Simpson on aiemmin luonut uraa jossain aivan muualla kuin uimaradoilla.

Australialaisuimari Cody Simpson, 25, edusti kotimaataan Kansainyhteisön kisoissa Birminghamissa. Hän selvitti tiensä perjantaina 50 metrin perhosuinnin välieriin.

Vaikka Simpson on viime vuosina tehnyt vakuuttavaa nousua Australian uintipiireissä, hänet tunnetaan paremmin aivan toisenlaisista ympyröistä.

Simpson oli kymmenisen vuotta sitten suosittu teinitähti, jota verrattiin lehtien palstoilla tuon tuosta amerikkalaiseen kollegaan Justin Bieberiin.

Laulaja-uimari on noussut otsikoihin myös kuuluisien naisystäviensä vuoksi. Vuonna 2015 hän piti yhtä huippumalli Gigi Hadidin kanssa.

Pari vuotta sitten hän seurusteli laulaja Miley Cyrusin kanssa. Kaksikko oli yhdessä vuoden päivät. Heidän suhteensa päättyi eroon kesällä vuonna 2020.

Tuoreessa CNN:n haastattelussa Simpson kertoo, miten hän päätyi esiintymislavalta uimaradalle.

25-vuotias australialainen on harrastanut uimista lapsesta saakka, mutta se jäi sivualalle, kun hänen musiikkiuransa lähti lentoon kymmenisen vuotta sitten.

– Uskon, että koska sysäsin uimisen mielessäni hyvään paikkaan, intohimo sitä kohtaan ei koskaan hiipunut täysin. Liekki paloi sisälläni rauhallisesti siihen asti, kunnes sytytin sen uudelleen kunnolla, Simpson kertoi CNN:lle.

Cody Simpson vuonna 2011. Alapuolelta löytyy kuva siitä, miltä Simpson näyttää nykyisin.

Simpson päätti panostaa uintiuraansa täysillä kolmisen vuotta sitten. Päätös syntyi siltä pohjalta, ettei hänen olisi välttämättä enää myöhemmin mahdollista nousta huipulle lajissaan.

– Se oli pohdintaa sen välillä, mitä asioita saattaisin jossitella ja katua elämässäni. Olin itselleni velkaa yrittää ja viedä loppuun projektin, jonka olin aloittanut (nuorena) altaassa.

– Kutina vatsassa kasvoi niin suureksi, etten enää kestänyt sitä. Tiesin, että musiikki olisi aina minua varten ja voin lähteä kiertueelle ja tehdä muita asioita vielä vanhana miehenäkin, mutta uiminen onnistuu vain tiettyinä vuosina. Halusin nähdä, mihin pystyisin.

Lopullista päätöstä siivitti tuki kahdelta elävältä uintilegendalta: 23-kertaiselta olympiavoittajalta Michael Phelpsiltä ja Australian kautta aikain menestyksekkäimmältä uimarilta Ian Thorpelta.

– Se, että minulla on puolellani tuollaisia ihmisiä, joille voin soittaa ja tekstata kysyäkseni neuvoa, on ainutlaatuista. Etenkin, kun he ovat sellaisia tyyppejä, joiden kuvia minulla oli nuorena seinällä ja näytönsäästäjänä.

Tällä hetkellä Simpson panostaa urheiluun täysillä. Hänellä on Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa yhteensä huimat 17,4 miljoonaa seuraajaa, joille hän päivittää kuulumisiaan niin kilparadoilta kuin treeneistäkin.

Kansainyhteisön kisojen jälkeen Simpson kääntää tähtäimensä kohti Pariisin olympialaisia, jonne hän tavoittelee paikkaa.