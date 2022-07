Gustav, 24, sai uskomattoman päähänpiston – ui Tukholmasta Helsinkiin

Helsinkiläismies rantautuu Helsingin Kauppatorille maanantai-iltana kuuden maissa.

Gustav Kvikantin projektin etenemistä on voinut seurata sosiaalisesta mediasta.

Helsinkiläisen kuntouimarin Gustav Kvikantin uskomaton hyväntekeväisyysprojekti huipentuu maanantaina.

24-vuotias fysioterapeutti on uinut viimeisen puolentoista kuukauden aikana Tukholmasta Helsinkiin. Hänen on tarkoitus saavuttaa matkan viimeinen etappi, Helsingin Kauppatori, maanantaina iltakuuden maissa.

Matkalla on pituutta kokonaisuudessaan noin 500 kilometriä.

Kvinkantin uintiprojekti kantaa nimeä The Baltic Swim, ja sen tarkoituksena on kerätä rahaa Itämeren suojeluun, selviää projektin verkkosivuilta. Hyväntekeväisyyskeräyksen tuotot lahjoitetaan John Nurmisen säätiölle, joka tekee töitä Itämeren pelastamiseksi.

Tähän mennessä Kvikantin keräyspottiin on kertynyt reilut 6 300 euroa.

Vaikka Kvikant on harjoitellut uintirupeamaa varten pitkään ja huolellisesti, hän ei lähtenyt matkaan yksin. Mukana on kulkenut vene, jonka kolmehenkinen miehistö on huolehtinut helsinkiläismiehen hyvinvoinnista matkan varrella.

Kvikant pulahti mereen Tukholman Djurgårdenissa kesäkuun alussa. Hän on taittanut matkaa päivä kerrallaan ja uinut vuorokaudessa neljästä seitsemään tuntia.