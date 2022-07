22-vuotias norjalaistähti sai lääkäriltä karmivan viestin – ”Vain muutama tunti jäljellä”

Andre Klippenberg Grindheimin kisamatka sai järkyttävän käänteen.

Norjalainen huippu-uimari Andre Klippenberg Grindheim, 22, koki suunnatonta epäonnea Budapestin MM-kisoissa.

Grindheimin Via Dolorosa alkoi mestaruuskilpailujen viimeistä edellisenä päivänä.

Hän kertoo norjalaiselle NRK:lle, että koettelemus alkoi yllättävänä mutta pistävänä mahakipuna. Tuolloin uimari tiesi, ettei kaikki ole kunnossa.

Nyt kotimaahansa palannut nuorukainen sai kuulla kammottavia uutisia kivun aiheuttajasta ja terveydentilastaan.

– Suolistoni oli täysin kuollut, Grindheim sanoo.

Suolen repeämä, sepelvaltimotauti, keuhkokuume ja leikattu umpilisäke – siinä Grindheimin saama diagnoosi lyhyen ajan sisään.

Norjalainen kertaa kauhunhetkiään.

– Ainoa asia, jonka muistan ennen leikkausta, on se, kun lääkäri sanoi minulle, että minut on avattava nyt tai minulla on vain muutama tunti jäljellä.

Grindheim oli Unkarin sairaalassa vuodepotilaana lähes kaksi viikkoa. Hän sairasti tuona aikana myös koronan.

22-vuotias urheilija kiittää äitiään tämän valtavasta panoksesta poikansa eteen.

– En usko, että olisin selvinnyt ilman häntä.

Hänen äitinsä matkusti työskentelemään kyseiseen sairaalaan poikansa toipilasjakson ajaksi.

Grindheim on tuttu kansainvälisistä altaista. MM-kisojen lisäksi hän kauhoi viime kesänä Tokion olympia-altaassa 100 metrin rintauinnissa.

Norjalaishuipun leikkaus sujui hyvin. Hän pääsi pois sairaalasta maanantaina ja matkusti Norjaan tiistaina, jossa hän meni välittömästi jatkotutkimuksiin. Nuorukainen odottaa jo malttamattomana paluuta altaaseen