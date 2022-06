Matti Mattsson ei peitellyt pettymystään jumbosijan jälkeen – ”En ole yhtään tyytyväinen”

Matti Mattssonin Suomen ennätys olisi riittänyt hopealle.

Helsinki

Matti Mattsson hyytyi kahdeksanneksi 200 metrin rintauinnissa pitkän radan MM-uinneissa Budapestissa.

Loppuaika 2.09,65, jäi reilusti Suomen ennätyksestä 2.07,13, jonka hän kellotti Tokion olympiafinaalissa.

Olympiapronssimitalisti oli pettynyt suoritukseensa paraatimatkallaan.

– En ole yhtään tyytyväinen. Tiesin, etten ole ennätyskunnossa, mutta ajattelin, että nollakasin puolelle olisi ollut saumat, Mattsson kertoi STT:lle.

Puolimatkassa porilainen oli kuudentena ajalla 1.02,10, joka on nihkeä alku hänelle, kun vertaa esimerkiksi SE-uinnin väliaikaan 1.00,75.

Mattsson sanookin, että tunsi heti, ettei uinti kulje odotetusti.

– Vaikka ensimmäinen satanen meni kevyesti, tunsin, että vauhti ei ole päällä. Yritin kiihdyttää kolmannella viiskymppisellä, mutta aistin, etten voinut, jotta en aivan floppaa loppuun.

Matkalla Pariisiin

Tokion olympiavoittaja, Australian Zac Stubblety-Cook oli kilpailussa odotetun ylivoimainen, vaikka jäikin kauas maailmanennätyksestään 2.05,95. Hän kauhoi neljä altaanmittaa aikaan 2.07,07 ja voitti yli sekunnilla jaetulle hopealle liukuneet Japanin Yu Hanaguruman sekä Ruotsin Erik Perssonin.

Mitali oli paitsi ruotsalaiselle myös japanilaiselle uran ensimmäinen MM-tasolla.

Yhdeksän vuotta sitten Barcelonassa Mattsson yllätti uintimaailman nappaamalla pronssia. Vaikka menestystä uralla on tullut, finaalipaikkakin lämmitti mieltä.

– Kohtuu onnistunut kausi takana. Pitää olla edes vähän iloinen, että oli kuitenkin taas finaalissa MM-kilpailuissa.

Budapestin MM-uinnit ovat kesäkuussa, mikä Mattssonin mukaan saattoi vaikuttaa kuntotasoon.

– En ole jossittelijatyyppi, mutta kun pääkilpailu on jo kesäkuussa, on se paljon aiemmin kuin mihin on tottunut. Onneksi on vielä Rooman EM-uinnit jäljellä.

Roomassa ratkotaan pitkällä radalla EM-mitalit elokuun puolessa välissä. Sekin on vain yksi pysähdys matkalla kahden vuoden päässä siintäviin Pariisin olympialaisiin.

– Kokonaiskuva on Pariisiin ja neljänsiin olympialaisiin päin. Välietappeja tulee Rooman lisäksi ensi vuonna, kun edessä ovat MM-kisat ja olympiarajan rikkominen.