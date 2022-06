Bikinien käyttö kiellettiin tytöiltä ruotsalaisessa uimaseurassa – ”Poikien on vaikea keskittyä”

Eräs ruotsalainen uimaseura on noussut viime aikoina jatkuvasti otsikoihin.

Ruotsalaislehti Aftonbladet uutisoi toukokuussa ikävästä tapauksesta Ruotsin uintipiireissä.

17-vuotias miesuimari oli ottanut yhteyttä kolmea vuotta nuorempaan, naispuoliseen seurakaveriinsa. Keskustelut olivat lähteneet liikkeelle hyvässä hengessä, mutta muutaman kuukauden viestittelyn jälkeen nuori mies painosti tyttöä lähettämään hänelle alastonkuvia.

Tapahtuman aikaan 14-vuotias tyttö ei nähnyt muita vaihtoehtoja ja lähetti kuvia painostajalle. Kun tapaus tuli ilmi, vanhempaa uimaria vastaan nostettiin syyte ja hänet tuomittiin seksuaalirikoksesta.

Tuomiosta huolimatta tyttö oli se, joka päätyi vaihtamaan seuraa ja tekijä sai jatkaa uimaharrastusta vanhassa seurassaan. Koska molemmat seurat kuitenkin harjoittelivat samassa uimahallissa, tyttö joutui kohtaamaan nuoren miehen harjoituksissa useaan otteeseen.

Nuorukaisen uimaseura joutui asian tiimoilta kohun keskiöön. Monet uimarit kyseenalaistivat sen, miksi seksuaalirikokseen syyllistyneen henkilön annettiin jatkaa uimaharrastusta seurassa entiseen tapaan.

Nyt kyseisen seuran toiminta on noussut jälleen otsikoihin. Tuoreessa Aftonbladetin jutussa useat uimavaikuttajat kertovat seuran toiminnan muuttuneen merkittävästi sen jälkeen, kun remmiin hyppäsi uusi valmentaja pari vuotta sitten.

Yksi näkyvimmistä muutoksista on ollut se, että nuoria naisia on ohjeistettu olemaan käyttämättä harjoituksissa bikinejä.

– Siihen on monia syitä. Muiden asioiden lisäksi bikinit näyttävät epäammattimaisilta. Lisäksi heitä (tyttöjä, joilla on bikinit) ei kunnioiteta ja poikien on vaikea keskittyä harjoituksiinsa, eräs uimari kertoi kuulemistaan perusteluista.

– Olen ymmärtänyt, ettei se ole kielto, mutta on tehty varsin tiettäväksi, ettei bikinien käyttäminen ole toivottavaa.

Kansainvälinen uimaliitto on kieltänyt kaksiosaisten uimapukujen käyttämisen kilpailuissa, mutta harjoituksissa vastaavaa sääntöä ei ole.

Aftonbladet on varmistanut asian Ruotsin uimaliitolta. Lehden artikkelissa nostetaan esiin, että varsinkin ulkoilmaharjoituksissa on varsin tyypillistä, että naisuimarit saapuvat paikalle bikineissä.

– Kaikki voivat käyttää halutessaan uimapukua tai kaksiosaista asua. Kaksiosaista uima-asua käytetään lähinnä ulkotiloissa. Emme ole pitäneet bikinejä koskaan ongelmana, eikä meillä ole ainakaan ollut vastaavia kieltoja, Jönköpingin uimaseuran päävalmentaja Thomas Salenius kertoi.

Myöskään Ruotsin uimaliiton johtaja Mikael Jansson ei ollut kuullut vastaavista ohjeistuksista, mutta totesi, että jokaisella seuralla on mahdollisuus asettaa omat sääntönsä.