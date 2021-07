Pernille Blume, 27, avautui olympiavoiton inhottavasta seurauksesta – muisteli ahdistavaa gaalailtaa: ”Kädet harhailivat aivan liian alhaalla”

Olympiavoittaja Pernille Blumen, 27, kehonkuvaan on jäänyt jälki muiden ihmisten epäasiallisista kommenteista.

Uimari Pernille Blume avautuu Ud&Se-lehdelle vuonna 2016 voittamansa olympiakullan mukanaan tuomista haittapuolista. Tanskalaisen mukaan ihmiset alkoivat voiton seurauksena näkemään hänet kuin julkisena omaisuutena, jota voi kohdella miten sattuu.

Blume voitti kultaa 50 metrin vapaauinnissa Rion olympialaisissa vuonna 2016. Kultamitali toi uimarille paljon hyvää, mutta hän kertoo olympialaisia seuranneen vuoden olleen myös täynnä kauhua. Vuosi täyttyi törkeistä viesteistä sekä epämiellyttävistä kokemuksista.

– Ihmiset alkoivat tunnistamaan minut. Useat kohtaamiset olivat söpöjä, ja ihmisillä oli paljon hyvää sanottavaa. Mutta joskus kuulin ihmisten keskustelevan minusta selkäni takana.

Keskustelut käsittelivät tanskalaisen yksityiselämän spekuloinnin lisäksi hänen kehoaan.

– Se on yksi syy, miksi minun on vaikea käyttää bikineitä. Monet kokevat oikeudekseen kommentoida kehoani, koska olen urheilija. Usein tuntuu siltä, että he unohtavat minun olevan ihminen.

27-vuotias uimari kertoo myös saaneensa etenkin heti olympialaisten jälkeen sosiaalisen median tileilleen paljon törkyisiä viestejä. Blumen mukaan suuri osa hänelle lähetetyistä someviesteistä on todella sopimattomia ja seksuaalissävytteisiä.

Törkyviestien lisäksi Blumea on myös lähennelty epämiellyttävillä tavoilla. Hän nostaa esimerkiksi vuoden 2017 urheilugaalan, jossa uimari valittiin Tanskan vuoden urheilijaksi. Paikalla olleet katsojat kävi aivan liian tuttavallisiksi.

– Siellä oli useita, jotka halusivat kuvia, mikä on ihan okei. Mutta monilla kädet harhailivat aivan liian alhaalla selkääni pitkin, ja he sanoivat todella sopimattomia asioita korvaani. Se todellakin ylitti rajan, Blume muistelee.

Blume puolustaa olympiakultaansa 50 metrin vapaauinnissa tällä viikolla alkavissa Tokion olympialaisissa.