Ida Hulkon, 22, alastonkuva julkaistiin Helsingin Sanomissa – kertoi uimarien yleisimmästä ongelmasta

Ida Hulkko valmistautuu parhaillaan Tokion olympia-altaaseen.

Tokion olympialaisiin tälle kesälle valittu uimari Ida Hulkko, 22, poseeraa alastonkuvassa Helsingin Sanomien Sielu ja ruumis -palstalla.

Uinti on laji, jota pidetään melko turvallisena ja terveellisenä esimerkiksi nivelille. Muun muassa Terveystalon mukaan tapaturmat ovat uinnissa hyvin harvinaisia, joten useimmat uimareiden vammat syntyvätkin oheisharjoittelun yhteydessä ja uima-altaan ulkopuolella.

Hulkko kertoi HS:n palstalla, millaisia ovat huippurintauimarin yleiset ongelmat.

– Rasitusvammat ovat suurin ongelma, koska treenivolyymit ovat niin suuret. Olkapäät ja selkä ovat kovilla, ja rintauimareilla polvet kärsivät, kun tuotetaan voimaa luonnottomassa asennossa. Oikeanlainen harjoittelu on säästänyt minut rasitusongelmilta. Vain nenäni on murtunut kaksi kertaa, kun olen törmännyt pohjaan tai toinen uimari on hypännyt päälle, Hulkko muistelee.

Hulkko voitti ensimmäisen arvokisamitalinsa Budapestin pitkän radan EM-kilpailuissa toukokuussa. Hän nappasi EM-hopeaa 50 metrin rintauinnissa Suomen ennätyksellä 30,19.

Kesällä 2019 Hulkko kertoi IS:lle, että kokeili pienenä lajeja hiihdosta jalkapalloon, mutta eniten hän rakastui veteen. Myös melonnassa hän kilpaili kansainvälisellä tasollakin.

Tampereen yliopistossa englantia nykyisin opiskeleva Hulkko suunnitteli tuolloin, että hakee Tokion olympialaisten jälkeen urheilujoukkoihin ja suorittaa asepalveluksen Urheilukoulussa. Idan isä Petri Hulkko on kenraaliluutnantti ja työskentelee maavoimien komentajana.

Tällä viikolla kerrottiin, että Hulkko jatkaa myös ensi kaudella uinnin ammattilaisliigassa International Swimming Leaguessa.

Hulkko edusti viime kaudella liigassa Team Ironia ja oli ilmoittanut halukkuutensa jatkaa joukkueessa tulevalla kaudella.

– Fiilis on ihan katossa, kun tähän aamuun herätessä sai lukea olevansa valittu suoraan kolmoskaudelle, Hulkko hehkutti Uimaliiton sivuilla.