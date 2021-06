Huippu-urheilija liukastui kadulla karuin seurauksin – käsivarsi kursittiin kasaan ruuveilla ja metallilevyllä

Sarah Sjöström unelmoi menestyksestä Tokion olympialaisissa loukkaantumisestaan huolimatta.

Ruotsalainen huippu-uimari Sarah Sjöström kaatui helmikuussa liukkailla Tukholman kaduilla sillä seurauksella, että hänen oikea kyynärpäänsä murtui. Tapaturma oli vakava isku Sjöströmin unelmalle voittaa kultaa Tokion olympia-altaista tänä kesänä.

Tiistaina, tasan kuusitoista viikkoa kyynärpääleikkauksen jälkeen, Sjöström palasi kilpailuihin Ranskan Canet’ssa käytävässä 50 metrin vapaauintikisassa.

– Tuntuu hyvältä palata kilpailuihin. Vapaauinti on sujunut treeneissä ihan mukavasti, viime ajat Ranskan Font Romeussa harjoitellut Sjöström sanoo ruotsalaislehti Expressenissä.

Sjöström havainnollisti pakollisen harjoittelutauon aiheuttamia ongelmia Expressenille.

– Olen menettänyt valtavasti lihasta. Oikeasta hauiksestani on lähtenyt noin neljä senttiä. Sellaisen määrän saaminen takaisin vie paljon aikaa, Sjöström kertoi.

Sjöströmin oikeaan käsivarteen asennettiin leikkauksessa titaanilevy.

– Käsivarressani on kuusi ruuvia ja levy, joka pitää kaiken kasassa. Välillä, kun liikutan kättä, tuntuu kuin ruuvit työntyisivät esiin. Oikea kyynärpääni on vasenta jäykempi. Vaikeinta on ollut saada liikkuvuus takaisin, Sjöström kuvaili.

Sjöströmillä on hallussaan naisten 50 metrin vapaauinnin maailmanennätys 23,67. Hän tietää, että noihin vauhteihin yltäminen ei ole vähään aikaan realismia.

– Kun uin harjoituksissa ilman kilpailupukua ja lähden altaasta, olen uinut noin 26,5 sekunnin pintaan. Jos pääsisin kisoissa sen alle, olisin iloinen, hän naurahti.

Sjöström oli Canet’ssa lopulta kolmas. Hänen aikansa oli 24,81.

Keskiviikkona Sjöström kilpailee 100 metrin vapaauinnissa, joten hänen vauhdistaan päälajissaan 100 metrin perhosuinnissa ei saada vielä kuvaa.

Olympialaisiin on enää lyhyt aika, mutta pitkä matka.

– Olen vielä kaukana täydestä kunnostani. Pääasia on koko ajan ollut, että mikään, mitä teen harjoituksissa, ei saa sattua. Olen ottanut rauhassa ja kuunnellut kroppaani. Kehitystä on tapahtunut koko ajan. Kehitys on ollut hidasta, ja matkaa on vielä vähän jäljellä, hän aprikoi.