Kommentti: Ari-Pekka Liukkosesta tuli 21,61 sekunnissa Suomen kuumin olympiatoivo – mutta unohtuiko häneltä voiton huumassa jotakin?

Ari-Pekka Liukkonen katsoi Euroopan mestarina, ettei systeemin tuki ole kohdistunut häneen toivotusti. Hänellä on näkemykseen täysi oikeus, mutta asian voi nähdä toisellakin tavalla, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Jos Tokion olympiakisat olisi järjestetty ajallaan eli heinä-elokuussa 2020, Suomen joukkue olisi matkustanut Japaniin todennäköisesti ilman yhtään mitalista realismin pohjilta unelmoinutta miesurheilijaa. Suomea edustava amerikkalainen skeittari Lizzie Armanto olisi varmaan viime vuonnakin menestyskandidaatiksi laskettu.

Tilanne muuttui kuin taikaiskusta sunnuntai-iltana Budapestissa, kun arvokisaveteraani Ari-Pekka Liukkonen voitti loistoajalla 21,61 leipämatkansa 50 metrin vapaauinnin ja osoitti jo nyt sellaista suorituskykyä, joka Tokion olympia-altaassakin riittää vähintään finaaliin. Mitalivauhti on Liukkosen herkälle päämatkalle ominaisesti erittäin pienten säätöjen päässä, täysin tavoitettavissa.

Liukkosen temppu oli jymypaukku, vaikka miehen CV on suomalaisessa miessprinttiuinnissa vertaansa vailla: 26 arvokisat, viidesti pitkän radan EM-finaalissa, 18 kertaa alle 22 sekunnin kova aika ja vuonna 2017 MM-kisoissa loistava 6. sija.

EM-finaalin voittoajasta 21,61 ei tarvitse rajusti nipistää, jotta Tokion olympia-altaassakin uidaan tosissaan mitalista. EM-finaalin ulkopuolelta huippumenestystä hamuaa Japanissa 4–5 kovaa miestä.

Useista erilaisista vaikeistakin terveysongelmista kärsineeltä, arvokisoissa monesti epäonnistuneeltakin Liukkoselta ei rehellisyyden nimissä enää ihmeitä odoteltu. Paitsi niissä pienissä porukoissa, joissa on tiedetty, miten harjoittelu on sujunut ja millaisen zen-tilan herkkävaistoinen uimari on kevään mittaan saavuttanut.

Parhaiten menestyksen osasi ennustaa jyväskyläläisen Sprinttitallin vetäjä Marko Malvela, joka on valmentanut Liukkosta puolet tämän 32-vuotisesta elämästä. Huikean urheilupersoonan tiimi on kuin eräänlainen Asterix-sarjakuvista tuttu gallialainen kylä, joka menee omillaan ja viittaa kintaalla luutuneille käsityksille urheilijan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Kun Ilta-Sanomat kysyi finaalivoiton jälkeen Liukkosen näkemystä suomalaisen huippu-urheilujärjestelmän antamasta tuesta, mestari ei heittänyt lakkia ilmaan. Kunniansa saivat – toki kohteliaan miehen kohteliain sanoin – kuulla sekä Uimaliitto että urheilija-apurahoja jakava opetus- ja kulttuuriministeriö. Kiitoksia meni, varmasti aiheesta, pandemian aikanakin hyvät treenisaumat tarjonneelle Jyväskylän kaupungille, Malvelalle, Sprinttitallin uimarikavereille, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukselle sekä omille kaupallisille kumppaneille ja ne markkinoilta haravoineelle managerille.

Jos tämänkaltainen me vastaan muu maailma -asenne siivittää vihreiden kaupunginvaltuutetun moisiin suorituksiin, mentaliteettia ei missään nimessä tule muuttaa ennen vuoden 2024 olympiakisoja, joissa Liukkonen 35-vuotiaana päättänee uransa.

Mutta ei Liukkonen toki aivan ilman systeemitukea ole joutunut kloorivedessä kauhomaan. Ministeriön täydeltä 20 000 euron verottomalta apurahalta hän on pudonnut, mutta saa sen taas seuraavassa jaossa. Ministeriö on kuitenkin maksanut Liukkoselle apurahaa 90 000 euroa Rion olympiakisoista tähän hetkeen.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksiköstä ja Uimaliitosta Liukkonen on päättyvän olympiadin aikana saanut kymmenientuhansien eurojen arvosta sekä erilaisia tukipalveluita että suoraa tukea. Arvokisamatkat ja arvokas urheilijavakuutus on järjestelmästä maksettu nekin. Tämä kaikki ei sunnuntaina jostain syystä löytänyt tietään kielen päälle.

Omintakeista valmennusfilosofiaa toteuttavan Marko Malvelan Sprinttitalli Jyväskylässä on suomalaisessa huippu-urheilussa kuin Asterixista tuttu pieni gallialainen kylä.

Liukkonen onkin sikäli täysiverinen huippu-urheilija, ettei hän sen kummemmin näytä pohtivan, mistä se, tämä tai tuo on kustannettu tai tilille kilahtanut, kunhan on kustannettu ja kilahtanut. Kun olympiakisoihin on enää pari kuukautta aikaa, näin kovan yksilölajin ennakkosuosikille periaatteessa vain kolmen ihmisen tuleekaan merkitä mitään: Me, Myself ja I.

Järjestelmäkritiikki ei Suomessa ole urheilijoiden suusta erityisen harvinaista, eikä se todellakaan aina ole aiheetonta. Järjestelmä on kaukana täydellisestä. Liukkosellakin on täysi oikeus subjektiivisen kokemuksensa pukemiseen sanoiksi.

Osallistuin pari vuotta sitten erääseen radio-ohjelmaan Yle Suomessa. Mukana oli yleisurheilun managerilegenda Jukka Härkönen, jonka asiakkaat ovat isolla prosentilla olleet kehitysmaiden huippu-urheilijoita. Härkönen on nähnyt hyvin läheltä heidän ”tukijärjestelmänsä”.

Radio-ohjelman aiheisiin kuului erään suomalaisen kolmiloikkaajan syöksemä järjestelmäkritiikki. Muutkin kuin Suomen ympyrät nähnyt Härkönen totesi kylmästi kyseisen kolmiloikkaajan olevan ”tasoonsa nähden maailman tuetuin urheilija”.

Hän taisi samalla tarkoittaa muutamaa muutakin kriitikkoa.