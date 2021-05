Jani Sievinen pamauttaa: Ari-Pekka Liukkonen taistelee olympiamitalista – yksi ominaisuus tekee EM-sankarista poikkeuksellisen urheilijan

Jani Sievinen pitää täysin mahdollisena, että Ari-Pekka Liukkonen yltää mitaleille Tokion olympiakisoissa.

Suomi palasi 19:n pitkän vuoden jälkeen kultakantaan uinnin pitkien ratojen EM-kilpailussa sunnuntai-iltana Budapestissa. Ari-Pekka Liukkonen voitti päämatkansa eli 50 metrin vapaauinnin Euroopan mestaruuden loistavalla ajalla 21,61.

Edellisen kerran suomalainen kipusi pitkän radan EM-uinneissa korkeimmalle korokkeelle vuonna 2002 Berliinissä, jossa Jani Sievinen voitti 200 metrin sekauinnin ja Jere Hård 50 metrin perhosuinnin. Sievinen oli tuorein olympiamatkan suomalainen EM-kultamitalisti.

Sievinen jännäsi sunnuntaina Liukkosen finaaliuintia autossa istuessaan.

– Tuo oli täydellinen uinti, todella komeat fiilikset. Saatiin viides suomalainen uimari, joka saavuttaa pitkien ratojen Euroopan mestaruuden, Sievinen iloitsi Ilta-Sanomille puhelimitse.

Uintilegenda ei säästele sanojaan arvioidessaan Liukkosen mahdollisuuksia kesän päätapahtumassa Tokion olympiakisoissa.

– Kyllä Ari-Pekka nousi tuolla suorituksella selkeästi yhdeksi suomalaiseksi mitalikandidaatiksi Tokioon. Tuo aika on niin kova, että uskaltaisin väittää, että sillä taistellaan olympialaisissa sijoista 3–6, Sievinen toteaa.

Liukkosen finaalissa uima aika nostaa hänet maailmantilastossa neljännelle sijalle. Yhdysvaltain mestaruusuinnit kilpaillaan vasta kesäkuun puolessa välissä, mutta siitä huolimatta suomalaisen kellotus puoltaa paikkansa maailman huippujen seassa.

Matkan ehdoton ykkössuosikki olympialaisiin on Yhdysvaltain 24-vuotias Caeleb Dressel. Hän puhdisti pöydän vuoden 2019 MM-kisojen pikamatkoilla ja on kauhonut 50 metriä pitkällä radalla parhaimmillaan aikaan 21,04.

Brasilian Bruno Fratus on Sievisen mukaan ennakkokaavailuissa toiseksi kovin luu. Hänen paras aikansa matkalla on 21,27.

– Dressel erottuu joukosta, mutta sen jälkeen on tasaista. Toki Yhdysvaltain mestaruuskisoista voi tulla joku kehittyjä, Sievinen muistuttaa.

Atlantassa 1996 olympiahopeaa 200 metrin sekauinnissa napannut Sievinen näkee, että 208-senttisen Liukkosen pituus yhdistettynä huippuunsa viritettyyn räjähtävyyteen tekevät hänestä poikkeuksellisen urheilijan – ei vain uinnissa, vaan koko sprinttiurheilun maailmassa.

– Tuo pikamatkahan vastaa käytännössä ajallisesti yleisurheilun 200 metrin juoksua. En muista ikinä nähneeni missään urheilulajissa noin pitkää sprintteriä, Sievinen toteaa.

– 208 on urheilijaksi todella pitkä, ja siihen on saatu harjoiteltua hirveä räjähtävyys. Se on tosi poikkeuksellista. Pituus yhdistettynä valmennuksella saavutettuun räjähtävyyteen tekee hänestä ainutlaatuisen urheilijan, Sievinen arvioi.

Jani Sievinen otti edellisenä suomalaisen uinnin olympiamitalin Atlantassa vuonna 1996. Kuvassa Sievinen (vas.) ja kullan vienyt Unkarin Attila Czene.

Liukkonen jäi finaaliuinnissa vain 0,03 sekuntia omasta ennätyksestään 21,58. Sievinen ei näe mitään syytä, miksei Liukkonen voisi tulevaisuudessa kiitää altaassa vielä entistäkin kovempaa vauhtia.

32-vuotiaanakin iän puolesta kehitys on yhä mahdollista: juhlihan muun muassa yhdysvaltalainen Dara Torres pikamatkan olympiahopeaa Pekingissä vuonna 2008 peräti 41-vuotiaana. Riossa olympiakultaa voitti 35-vuotias Anthony Ervin.

– Jos sitä räjähtävyyttä on mahdollista vielä kehittää, hän pystyy menemään vieläkin kovempaa, lupaa Sievinen

Liukkosen kultamitali oli komea huipennus Suomen kisoille, mutta EM-urakka sujui muutenkin suomalaisuimareilta hienosti. Suomen toisen mitalin nappasi – vain hetkeä Liukkosen jälkeen – Ida Hulkko, joka ylsi hopealle 50 metrin rintauinnissa SE-ajalla 30,19.

50 metrin rintauinti ei ole olympiaohjelmassa, mutta Sievinen uskoo uuden ennätysajan enteilevän 22-vuotiaalle lupaukselle kovia tuloksia myös olympiamatkalla eli 100 metrillä.

– Se oli loistava suoritus häneltäkin. Moni uimari maailmassa ei ole uinut alle 30 sekunnin, ja hän on jo lähellä sitä rajaa. Tuo viidenkympin aika on niin kova, että uskoisin, että hänellä on reservissä uida myös sata metriä puolisen sekuntia kovempaa. Hänellä on selvästi kyvyt siihen, ja jos hän siihen pääsee, niin sillä taistellaan kyllä välieräpaikasta olympiatasolla.

Sievinen povaa komeita olympiakisoja myös 200 metrin rintauinnissa mitalikamppailussa neljänneksi taipuneelle Matti Mattssonille. Välierissä syntynyt Suomen ennätys 2.08,26 lupailee tiukkaa taistelua paikasta olympiafinaaliin.

– Mattssonin tilanne on myös ihan loistava. Hän ui kolme hienoa suoritusta 200 metrin rintauinnissa. Välieräaika on sellainen, jolla hätyytellään finaalipaikkaa. Se on ihan kymmenyspeliä sitten.