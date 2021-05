Matti Mattsson ja Fanny Teijonsalo tekivät tuplasti Suomen ennätyksiä – Mattson alitti haamurajan: ”Vihdoin ja viimein”

Fanny Teijonsalo ja Matti Mattsson romuttivat kilpaa Suomen ennätyksiä.

Uimarit Matti Mattsson ja Fanny Teijonsalo äityivät kelpo vireeseen pitkän radan EM-kilpailuissa Unkarin Budapestissä ja työllistivät maanantaina tuplasti ennätyskirjojen ylläpitäjiä. Mattsson ui Suomen ennätyksen jo miesten 100 metrin rintauinnin aamun alkuerissä (1.00,04) ja painoi ajan alle minuuttiin sivulajinsa välierässä. Aika 59,99 riitti välierien 13:nneksi.

– Alle minuutin meni vihdoin ja viimein. Aika monta vuotta sitä on tahkonu ja nyt se on realisoitunut. Jälkimmäinen finsta (50 metriä) oli taas hyvä, mutta ensimmäisessä pintaantumisessa on tekemistä vielä keskiviikolle, Mattsson summasi Uimaliiton Twitter-viestissä ja viittasi päälajiinsa 200 metrin rintauintiin.

Mattsson jäi finaalipaikasta reilut puoli sekuntia ja oli selkeästi matkansa paras suomalainen. Miikka Ruohoniemi oli alkuerien 34:s ja Ari-Pekka Liukkonen 51:s.

Britannian Adam Peaty piti parasta vauhtia jo alkuerissä (58,26) ja uudestaan välierissä (57,67).

Teijonsalo jäi finaalipaikasta vain 12 sadasosaa naisten 50 metrin vapaauinnissa. Hän teki Suomen ennätyksen alkuerissä ja ylsi ennätysvauhtiin vielä välierässä. Teijonsalo oli illan ajallaan 24,81 välierien kymmenes. Hän jäi niukasti Tokion olympialaisten tulosrajasta 24,77. Aamun alkuerissä nainen ui 24,86.

Fanny Teijonsalo jäi niukasti finaalipaikasta 50 metrin vapaauinnissa.­

– Vähän ristiriitaiset fiilikset jäi. Tottakai oma ennätys, SE ja oma paras sijoitus EM-kilpailuissa tähän asti oli hyvä, mutta olympiaraja ja finaalipaikka kaivelee. Tiedän, että olympiaraja oli otettavissa, niin ei voi ihan täysin olla tyytyväinen, Teijonsalo kertoi Twitterissä.

Muista suomalaisista Mimosa Jallow oli alkuerien 31:s, Ida Hulkko 50:s ja Siiri Einiö 55:s.

Hollannin Ranomi Kromowidjojo oli alkuerien nopein (24,24), mutta välierissä Tanskan Pernille Blume (24,06) kiristi tahtiaan. Teijonsalo ui Blumen kanssa samassa erässä ja oli kovavauhtisen joukon viidenneksi nopein.

Tiistaina Teijonsalo ja Jallow osallistuvat 50 metrin selkäuinnin alkueriin. Hulkko aloittaa päälajinsa 100 metrin rintauinnin.