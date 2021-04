Matti Mattsson paljastaa, millaisesta vammasta vaikeni ennen hurjaa ennätysuintiaan – ”Ainakin puoli sekuntia”

Kivulias lannerangan välilevypullistuma on estänyt Matti Mattssonilta kaikki starttiharjoitukset. Uran piti päättyä jo viime syksynä.

Rintauimari Matti Mattsson pyytää anteeksi, että sovittu haastatteluaika siirtyy parilla tunnilla. Uimari meni suoraan Porin uimahallin treenialtaasta valmentajansa Eetu Karvosen luo suunnittelemaan, miten kausi jatkuu kohti huipennustaan eli Tokion olympiakisoja.

Mieliala on korkealla, sillä Helsingin uintitapahtumassa viime viikolla Mattsson ui päämatkansa 200 metrin rintauinnissa uuden komean ennätyksensä 2.08,51 ja rikkoi vuoden 2013 MM-finaalissa syntyneen vanhan ennätyksensä 0,44 sekunnilla.

Aika ponnautti Mattssonin vuoden 2021 olympiarankingissa peräti 8:nneksi. Kärkiaikaa pitää miesten rintauinnin ässämaan eli Japanin Shoma Sato, joka olympiaisäntien karsinnoissa 7. huhtikuuta tykitti peräti 2.06,40.

200 metrin rintauinnin kehitystä kuvaa, että siinä missä 2.08,51 vielä vuonna 2006 olisi ollut ME-aika, nyt se ei mahdu 200:n joukkoon kaikkien aikojen tilastossa. Yhteensä 37 rintauimaria on uinut vähintään kerran lujempaa.

Mattssonille jäi Mäkelänrinteen altaasta hampaankoloonkin, mutta hän ei aluksi halua puhua asiasta, koska ei mielellään leimaudu selittelijäksi.

– Lähtöhän oli surkea, ja sen kautta ekat 15 metriä. En ole tästä halunnut julkisesti avautua, mutta lannerangasta kuvattiin taas alkuvuodesta välilevypullistuma, eikä treenikaudella pystytty treenaamaan startteja pallilta lainkaan. Vedessä vaiva ei tunnu, ja nyt selkä on taas kunnossa.

Valmentaja Karvonen laski ongelman vaikutusta Helsingin loppuaikaan. Siinä missä Mattsson on kilpailussa nopeimmillaan ollut 15 metrin päässä starttipallista 6,8 sekunnissa, nyt aikaa meni 7,3 sekuntia.

– Eli noin puoli sekuntia. Ennen Helsinkiä olin tänä vuonna tehnyt pallistartin kerran eli Jyväskylässä maaliskuun puolivälissä. Normaalisti startteja treenataan erikseen ainakin kerta viikkoon.

Seuraavaksi Mattsson kilpailee 100:n ja 200 metrin rintauinnissa Budapestin EM-kisoissa toukokuun puolivälin jälkeen. Kuluva ja ensi viikko ovat kovia treeniviikkoja. Sen jälkeen Mattsson virittää kroppaansa selvästi kevyemmällä harjoitusjaksolla – uintikielellä herkistelyllä – jota ei ennen Helsingin kilpailuja suonut itselleen lainkaan. Herkistely tuo parhaimmillaan harjoittelun väsyttämästä elimistöstä rajun suorituskykyisyyden pintaan.

– Jos kaikki menee ihan putkeen, Budapestissa ollaan jo hyvin lähellä 2.08:aa. Uinti tuntuu todella hyvältä, ja tunnen koko ajan olevani ikään kuin optimaalisessa tekniikassa kiinni. Ja niitä starttejakin on nyt Helsingin jälkeen päästy vähän treenaamaan.

Mattssonin ura olisi erittäin todennäköisesti loppunut syksyllä 2020, jos Tokion kisoja ei olisi siirretty. Koronakeväänä Mattsson joutui ajoittain harjoittelemaan jopa Yyterin hotellikylpylän 17 metrin – hänelle käytännössä yhden vedon ja liu’un mittaisessa – altaassa.

18-vuotias, sanavalmis Matti Mattsson oli vuonna 2012 Lontoon olympiakisoissa Suomen joukkueen valopilkkuja, vaikka urakka 200 metrin rintauinnissa päättyi alkueriin, nopeimpana välieristä pudonneena uimarina.­

27-vuotias huippu-urheilija ei enää ”mullista” harjoitteluaan kuin löysässä haastattelutekstissä, mutta pari Karvosen aivoittelemaa viilausta osoittautui kullanarvoisiksi.

– Rintauintivetoja on tehty kovilla tehoilla vain niille kynnyksille, että tekniikka alkaa tosissaan hajota, ja sitten vaihdettu vapaauintiin. Samoin lyhyttä rataa on käytetty paljon enemmän kuin ennen, mistä on ollut omat hyötynsä perusnopeuteen ja käännöksiin, ennätystään myös 100 metrillä rutkasti kohentanut Mattsson sanoo.

Kun päätekniikkaa on hinkattu vain laktaatinsiedon rajoille saakka, Mattsson on kokenut treenimuutoksen hyödyt valtaviksi.

– Kertaakaan ei ole tullut sellainen olo, että tekniikka olisi hajoamassa tai että kroppa olisi seuraavan päivän rintauintitreeneissä ihan jumissa, altaassa kerran päivässä harjoitteleva urheilija sanoo.

Vaikka Mattsson tuuletti Helsingissä uutta ennätystä rajusti, hän on rehellinen:

– Ei ennätysparannukseen olisi saanut mennä kahdeksaa vuotta. Ei tietenkään. Jos tietäisin, miksi meni, ei koskaan olisi mennyt, hän nauraa.

Vanhalla ennätyksellä tuli MM-pronssi 2013. Pitkän radan muut suomalaiset MM-mitalistit ovat Antti Kasvio, Jani Sievinen ja Hanna-Maria Seppälä. Heidän mitalinsa olivat odotettuja, Mattssonin jymypommi.

– Olen mitalista ylpeä, mutta olen kyllä joskus miettinyt, olisiko ura mennyt eri tavalla, jos olisin jäänyt neljänneksi. Kahdeksan vuotta on kaikkea tekemääni aina verrattu siihen Barcelonan aikaan ja tulokseen.