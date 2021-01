Muistatko vielä uimahyppääjä Joona Puhakan, 38? Nykyisin hän pyörittää kahta yritystä ja heittää Suomen urheilulle kovan ehdotuksen

Joona Puhakka hurmasi suomalaiset urheilijana. Nyt yrittäjä kertoo, miten urheilijat voisivat paremmin päästä mukaan työelämään.

Kolminkertainen olympiaurheilija Joona Puhakka, 38, tulee tervehtimään hymyillen helsinkiläisessä toimistorakennuksessa, joka on osa uutta Triplan kauppakeskusta. Hissit vievät korkealle Pasilan ylle. Hissiaulassa lukee Coredo. Se on Puhakan, entisen uimahyppääjän, perustaman yrityksen nimi.

Avokonttoritila on muuten tyypillinen, mutta isoimman huoneen nurkassa on pöytä täynnä arvokisamitaleja. Puhakka on tuonut palkintonsa toimistolle.

– Kun ei niitä kotona saa pitää esillä, hän nauraa.

Puhakka jakaa kotinsa vaimonsa Phuongin ja heidän kahden lapsensa kanssa. Pari avioitui vuonna 2009, vuosi sen jälkeen, kun Puhakan uimahyppyura päättyi Pekingin olympialaisiin. Nyt hän nostelee urheilusaavutuksiaan käsiinsä yksitellen: vuoden 2003 MM-pronssin ja yhteensä seitsemän EM-mitalia, joista kaksi on kultaisia.

Joona Puhakan palkintokokoelma on esillä hänen yrityksensä toimistossa.­

Suomalaiset muistavat Puhakan upean urheilu-uran lisäksi myös vuoden 2010 ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa, jossa hän hurmasi Sanni Siuruan parina.

Puhakka ei kuitenkaan halua muistella menneitä, vaan puhua siitä, mikä hänelle on nykyisin tärkeää eli yrittämisestä ja työelämästä. Coredo keskittyy digitaalisen liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Yksi sen asiakkaista on Suomen Uimaliitto. Lisäksi Puhakalla ja hänen yhteistyökumppaneillaan Petri Kämäräisellä ja Juha Siitosella on kompensaatioyritys nimeltä Puuni. Se uudelleenmetsittää Suomea ja myy palvelujaan hiilineutraaliuteen pyrkiville yrityksille.

Puhakan nousu Triplan tornitaloon alkoi Arizonan osavaltion yliopistosta Yhdysvalloissa. Hän opiskeli ja urheili yliopistosarja NCAA:ssa vuodet 2002–08 täydellä stipendillä.

– Yrittäjyyteni alkupiste on vuodessa 2005, yrittäjyyskurssilla. Minä tajusin, että yrittäjyys on minun polkuni, Puhakka muistelee oivallusta, jonka sai collegessa Ateenan olympialaisia seuranneena vuonna.

Coredo Oy:n oleskelutilassa on kirkkaan keltainen tehosteseinä.­

Opintojen jälkeen hän ei kuitenkaan hypännyt pää edelle yrittäjäksi. Hän työskenteli ensin golfalan startupissa ja sitten maailman suurimmassa johdon konsulttifirmassa. Oli opittava näkemään, miten pienet ja isot firmat toimivat ja mitä ne ostavat. Coredon hän perusti lähes kahdeksan vuotta sitten, yksin. Nykyisin yrityksellä on seitsemän työntekijää Suomessa ja 25 Intiassa.

– Mutta rehellisyyden nimissä ensimmäiset pari vuotta olivat pientä piipertämistä, Puhakka sanoo.

Hän on huomannut, että huippu-urheilutaustasta on hyötyä työelämässä varsinkin siksi, että moderni työ on jatkuvassa muutoksessa. Tausta auttaa myös, kun työ on piiperrystä, kadut ovat aamulla loskassa ja kahvi maistuu pahalta.

– Urheilijat lähtökohtaisesti ovat kykenevämpiä muutoksen ja vastoinkäymisten kanssa sähläämiseen. On opittu, että välillä tämä on raskaampaa ja välillä helpompaa ja näillä mennään. On etu, että kykenee kestämään painetta, toimitusjohtaja sanoo.

– Urheilija jaksaa sitä, että oppiminen vain jatkuu. Kutsun sitä grindaamiseksi, että jaksaa vain tehdä.

Mitä grindaaminen oli uimahypyssä?

– Tekniikkaa ja hienosäätöä. Kun olin fyysisesti parhaimmassa kunnossani, pystyin tuntemaan lihaksistostani käsittämättömän paljon eri kohtia, hän vastaa ja osoittaa pientä lihasta käsivarressaan.

Joona Puhakan kunto Pekingin olympialaissa vuonna 2008 oli rautainen. Hän sijoittui kolmen metrin ponnahduslaudan kisassa 13:ksi.­

Puhakka nousi huipulle suomalaisessa marginaalilajissa. Hän kertoo tajunneensa jo 13-vuotiaana, ettei ponnahduslaudalta singahdeta miljonääriksi. Parasta, mitä hän saattoi taloudellisesti saavuttaa, oli yhdyvaltalaisen yliopiston tutkinto ilman velkaa. Tutkinnon arvo oli 250 000 dollaria.

Mutta valmentaja Suomessa epäili. Lähde vain Jenkkeihin, hän sanoi suojatilleen. Saat varmasti kivan elämän, mutta ei sinusta parempaa urheilijaa tule. Valmentajalla oli asenne, Puhakan sanoin ”ideologia”, joka nousee esiin jatkuvasti suomalaisessa urheilukeskustelussa. Jos haluaa absoluuttiselle huipulle, ei voi käyttää energiaa mihinkään muuhun kuin urheiluun.

– Minä olen täysin päinvastaista mieltä. Minusta on hulluutta, ettei tehdä mitään muuta kuin urheilua, Puhakka sanoo.

Hän itse yritti aikoinaan puolen vuoden ajan vain urheilla. Pää meinasi hajota. Jenkkiyliopiston malli, jossa opiskelu mukautui urheilun ympärille, auttoi kehittymään.

– En ymmärrä ollenkaan, miten täyspäiväiset urheilijat kuvittelevat saavuttavansa parhaansa sillä, että he aamulla treenaavat, syövät lounaan ja nukkuvat päiväunet. Iltapäivällä he treenaavat, syövät illallisen, pelaavat pleikkaria ja menevät nukkumaan. Tätä kun tekee pitkään, ei päähän jää muuta kuin urheilu, josta syntyy valtavia turhia ongelmia omassa mielessä, koska paisuttelee asioita.

Joona Puhakan tyylinäytteitä vuodelta 2008.­

Tässä on Puhakan päivän teesi: suomalaisessa urheilussa tarvitaan paradigman muutos. Hänen mukaansa uuden ajatusmallin pitäisi olla, että jos haluaa huipulle urheilussa, kannattaa opiskella samalla, koska se tukee kokonaisvaltaisena ihmisenä olemista ja siten urheilua.

Opiskella voi Suomessakin, mutta Yhdysvaltojen NCAA olisi hyvä vaihtoehto nykyistä useammalle, Puhakka uskoo. Koska yliopistourheilu on bisnes, puitteet ovat rapakon takana paremmat kuin ne tulevat Suomessa koskaan olemaan. Puhakan mielestä NCAA:han lähtemisestä pitäisi tehdä olympiakomiteatason ohjelma, ja OK:n pitäisi palkata henkilö auttamaan urheilijoita löytämään kouluja ja stipendejä.

– Minusta suomalainen urheilu häviää ihan käsittämättömän paljon siksi, että me emme osaa lähettää urheilijoitamme Yhdysvaltoihin.

NCAA antaa urheilijoille neljä vuotta lisäaikaa olla amatöörejä, minkä jälkeen he voivat joko heittäytyä ammattilaisiksi tai aloittaa uuden uran taskussaan tutkinto, joka parantaa merkittävästi työllistymismahdollisuuksia nyky-Suomessa.

Kun korkeakoulutettuja urheilijoita alkaa tulla työmarkkinoille, Puhakka toivoisi näkevänsä muutoksen myös kollegoissaan eli työnantajissa. Sitkeitä ja oppimiskykyisiä ex-urheilijoita kannattaa palkata.

– Jenkeissä on asenne, että jos on entinen urheilija, niin kyllähän nyt työelämässä pärjää. Suomessa on valitettavasti asenne, että jos on ollut hyvä urheilija, on vähän tyhmä.

Yhden ihmisen asenne on Puhakan matkan varrella muuttunut. Valmentaja, joka katsoi karsaasti lähtöä Yhdysvaltoihin, pyörsi mielipiteensä.

– Hän on sittemmin tullut sanomaan, että oli ilolla väärässä, Puhakka kertoo.

Maraton ei tuntunut missään

Kuten monet muut yritysjohtajat myös Puhakka on löytänyt triathlonin ilot aikuisiällä. Alkusysäyksensä kestävyysurheiluharrastus sai kolme vuotta sitten, kun hän tajusi, että peruskuntoharjoittelua olisi nyt pakko alkaa tehdä. Fysiikka alkoi laskea “kuin lehmän häntä”.

– Minun fysiikallani rasva tarttuu. Urheilijana se oli hyvä, sillä myös lihas tarttui, mutta vanhemmalla iällä se on negatiivinen asia.

Puhakka juoksi maratonin, mutta hänestä se ei tuntunut missään, kun aktiiviuran jättämä kuntopohja oli niin vahva. Siksi katse kiinnittyi suoraan triathlonin täysmatkaan eli Ironmaniin, jossa maratonjuoksun lisäksi uidaan 3,8 kilometriä ja pyöräillään 180 kilometriä. Puhakka suoritti Ironmanin vuoden 2019 syksynä Barcelonassa. Matkaan olisi saanut käyttää 15,5 tuntia.

– Ajattelin, että siinähän ehtii pitsalle ja sangrialle välissä, jos rauhassa menee. Se meni paremmin kuin ajattelin eli 12 tunnissa.

Seuraavaksi hän aikoo laskea tavoitetta ja suorittaa puolikkaan Ironmanin.

Uimahyppyä Puhakka ei sen sijaan halua enää harrastaa, koska lajissa on hänelle vain kaksi vaihdetta: täysiä tai ei ollenkaan. Kesällä hän kuitenkin yritti Kuopion uimahallissa, vieläkö kaksi ja puoli volttia taipuisi metrin ponnahduslaudalta. Hyppy onnistui vaivoin.

– Aloin miettiä, että menisikö 2,5 volttia vielä nelikymppisenä. Se olisi aika kova, hän asettaa tavoitteekseen.

Monen oma kokemus uimahypystä on se, että lapsena uskalsi hädin tuskin tulla “vitosesta” jalat edellä altaaseen. Siksi tekeekin mieli kysyä uimahypyn mestarilta, tuleeko hänellä koskaan etelänlomalla halu näyttää ihmisille taitojaan hotellin uima-altaan ponnulla?

– Ei ihmisille, mutta omille lapsilleni, Puhakka sanoo miettimättä.

Hänellä on alakouluikäinen poika ja tyttö.

– Kysyin lapsilta juuri, että mikä on lomamatkoilla ollut kivointa, niin he sanoivat, että viime matka oli paras, kun sai isin kanssa hyppiä. Hotellissa oli hyppytelineet. Se oli huikeaa.