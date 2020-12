Sukunimensä vaihtanut Hanna-Maria Seppälä alkoi opiskella ulkomailla ja yllättyi – ”Oli kulttuurishokki”

Hanna-Maria Hintsa tekee lääketieteen opintoja Latviaan tällä hetkellä etänä.

Uinnin viimeisin suomalainen maailmanmestari esittelee puhelimessa itsensä jo luontevan kuuloisesti uudella nimellään: Hanna-Maria Seppälä on tätä nykyä Hanna-Maria Hintsa.

Entinen huippu-uimari kertoi nimenmuutoksestaan torstaina. Päätös aviomies Anssi Hintsan sukunimen ottamisesta oli kypsynyt pitkään ja sinetöityi kesällä, kun paikka University of Latvian lääketieteelliseen tiedekuntaan varmistui.

– Urheilupiireissä kaikki tunsivat minut Seppälänä. Olinkin päättänyt jo aikaisemmin, että kun pääsen lääkikseen niin on sopiva aika muuttaa nimi, Seppälä kertoi Ilta-Sanomille.

Viisinkertainen olympiakävijä päätti menestyksekkään kansainvälisen kilpailu-uransa joulukuussa 2016.

Siitä alkoi pitkä muutosprosessi, kun koko elämän rakentunut urheilijaidentiteetti siirtyi taka-alalle uusien unelmien tieltä. Muutos ei ole vieläkään Hintsan mukaan valmis, mutta hyvällä mallilla.

– En ole kokenut sitä erityisen raskaaksi, mutta pitkä prosessi se on ollut. Olin oikeastaan koko elämäni keskittynyt urheilijaminään ja sen rakentamiseen. Nyt on hienoa, että olen löytänyt uuden oman alani, jonka kautta voin rakentaa identiteettiäni uuteen suuntaan, Hintsa summasi.

Hanna-Maria Hintsa aviomiehensä Anssi Hintsan kanssa vuonna 2018.­

Opinnot Latviassa ovat alkaneet Hintsan mukaan hyvin, vaikka uudessa alassa ja maassa olikin ensialkuun totuttelemista.

– Kyllähän siinä alussa oli tietynlainen kulttuurishokki vastassa. Opetustyyli on Latviassa hyvin erilainen kuin Suomessa. Alkusyksystä kerkesin onneksi tavata kanssaopiskelijoita ja professoreita kontaktiopetuksen puitteissakin.

Aiemmin itsensä liikuntatieteiden maisteriksi ja fysioterapeutiksi lukenut Hintsa myöntää, että lääketieteellisen tiedekunnan opinnoissa riittää urakkaa. Kokeita on paljon, ja vaatimustaso on niissä aina korkealla.

– Se yllätti tietyllä tavalla itsenikin, miten paljon tavoitteita ja tehtävää tässä loppujen lopuksi on. Tämä lääkis on tietyllä tavalla kuin toinen urheilu-ura: homma on sopivan haasteellista, ja täytyy tehdä tosi paljon töitä sen eteen, että pärjää opinnoissa.

– Omaksuttavaa on todella paljon ja sitä tulee nopealla tahdilla. On ollut hienoa ja yllättävääkin huomata, kuinka paljon sitä potentiaalia uuden oppimiseen löytyy, Hintsa sanoo.

Syksyn Hintsa suoritti opintojaan paikan päällä Latviassa ennen kuin koronatilanteen heikentyminen laittoi kapuloita rattaisiin.

Saatuaan tiedon, että opinnot järjestetään ainakin ensi lukukauden alkuun eli tammikuun loppuun asti etänä, päätti Hintsa palata Suomeen. Tiivis opiskelutahti on jatkunut etäyhteydellä.

– Kyllähän se joidenkin aineiden opiskelua vaikeuttaa, mutta en minä osaa asiaa harmitella, kun tilanne on nyt tällainen meille kaikille.

Koronapandemian keskellä Hintsan aika on Suomessakin kulunut rauhallisesti kotosalla – eikä opiskelukiireiden myötä aikaa muuhun juuri olisikaan.

– Tämä opiskelu on tällä hetkellä ihan täysipäiväistä työtä. Jouluna pidän tietenkin muutaman päivän vapaata, Hintsa lupaa.

Entinen huippu-urheilija vaikuttaa äärimmäisen innostuneelta puhuessaan uudesta intohimostaan, mutta veri vetää myös hikoilemaan. Syksyn liikunta-aktiviteeteista tiedusteltaessa vastaus on napakka.

– Liian vähän! Kaipuun liikuntaan huomaa kropassa, kun on tottunut treenaamaan todella paljon. Uudenvuodenlupauksena pitää varmaankin päättää, että alkuvuodesta liikun taas enemmän. Uimaan on nyt korona-aikana päässyt vähän huonosti, joten liikunta on tehty lähinnä lenkkipoluilla ja esimerkiksi pilateksen parissa, Hintsa kertoo.

Pekingin olympialaisissa vuonna 2008.­

Seppälän nimi ei katoa täysin julkisuudesta nimenvaihdon jälkeenkään. Sitä Hintsa käyttää yhä urheiluun liittyvissä yhteyksissä.

Ex-uimari toimii uimapukuja valmistavan Arenan lähettiläänä Suomessa ja pitää sekä aikuisille että lapsille suunnattuja uintileirejä. Niiden myötä urheilijaidentiteettikin pysyy mukana matkassa akateemisten tavoitteiden rinnalla.

– Haluan olla edelleen mukana siinäkin maailmassa.

Hintsa on myös osakkaana ex-jääkiekkoilija Jyrki Louhen ideoimassa Sport Fund -urheilurahastossa.

Sijoitusrahastoa hallinnoivan Sport Fund Management Oy:n perustajina ja osakkaina mukana ovat myös muun muassa Laura Lepistö, Tanja Poutiainen-Rinne ja Thomas Johanson. Yhtiön hallitukseen kuuluu myös Samppa Lajunen.

Nuoria urheilijalupauksia auttamaan perustettu rahasto tarkoittaa, että Seppälä pysyy hyvin kartalla kaikesta urheilusta.

– Etsimme Sport Fundiin nuoria lupaavia urheilijoita, ja sitä kautta seuraan urheilua nykyään aiempaa laajemmin pelkän uinnin sijasta, Hintsa kertoo.