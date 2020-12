Hanna-Maria Seppälä vaihtoi sukunimensä: ”Hupskeikkaa”

Hän on nykyisin Hanna-Maria Hintsa.

Entinen huippu-uimari Hanna-Maria Seppälä kertoi Instagramissa muuttaneensa sukunimensä. Hän on nykyisin Hanna-Maria Hintsa.

100 metrin vapaauinnin maailmanmestari vuodelta 2003 aloitti syksyllä uuden elämänvaiheen ”lääkisopiskelijana” Riiassa.

Hän riemuitsi, että sivun kääntäminen urheilijaidentiteetistä lääketieteen opiskelijaksi tuntuu tosi hyvältä.

– Lähes koko elämän mun identiteetti on perustunut ”Urheilija Hanna-Maria Seppälään” ja olin jo aiemmin tehnyt lupauksen itselleni, kun pääsen lääkikseen on aika päästää irti urheilijaidentiteetistä ja ottaa askel kohti tulevaa. Prosessihan ei itsessään ole ollut helppo, ja se on vaatinut paljon henkistä työstämistä sekä aikaa (4 vuotta), hän kirjoitti.

– Tämän muutoksen myötä päätin ottaa myös käyttööni aviomieheni Anssi Hintsan sukunimen – joten ”Meet Mrs. Hintsa”

Pari avioitui vuonna 2017. Hääjuhla järjestettiin kaikessa hiljaisuudessa Aasiassa.

Viisinkertainen olympiakävijä ilmoitti käyttävänsä tyttönimeään edelleen työnimenään urheilupiireissä. Hän päätti kilpauransa joulukuussa 2016

– Mutta puhelimeen vastaan nykyisin ”Hanna-Maria Hintsa” (hupskeikkaa, koskakohan se onnistuu luonnostaan?!).