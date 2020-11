Ida Hulkolle, 21, jälleen huikea Suomen ennätys – nousi kaikkien aikojen maailmantilastossa kahdeksanneksi!

Ida Hulkko paransi jälleen Suomen ennätystä 50 metrin rintauinnin lyhyen radan matkalla.

Suomalaisuimari Ida Hulkko voitti uinnin ammattilaisliiga International Swimming Leaguessa 50 metrin rintauintikilpailun uudella SE-ajalla 29,33. Kilpailu käytiin lyhyellä radalla.

Kyseessä on matkan kaikkien aikojen maailmantilaston kahdeksanneksi paras aika.

– SE:n parantaminen uudestaan ja maailmanlistan sija kahdeksan tuntuu huikealta. Onhan tämä ollut hieno vuosi, 21-vuotias Hulkko kommentoi uintiaan Uimaliiton tiedotteessa.

Hulkko paransi matkan Suomen ennätystä jo aiemmin Budapestissä käytävän ISL-liigan koronakuplassa. Reilut kaksi viikkoa sitten 20-vuotias uimari kellotti ajan 29,45.

Hulkko on uinut tänä vuonna jo kolme Suomen ennätystä. Hän on ottanut nimiinsä lyhyen radan 50 metrin rintauinti-SE:n lisäksi pitkän radan 50 ja 100 metrin rintauinnin Suomen ennätykset. 100 metrillä hän on rikkonut Tokion olympialaisten A-rajan.

ISL on joukkuekilpailu. Torstaina Hulkko ui myös 200 metrin rintauinnin (2:26.43) ja oli mukana Team Ironin 4x100 metrin sekauinnin viestijoukkueessa rintauintiosuudella.

– 200 metriä oli todella raskas ja vaikea, joten oli tärkeää saada se nollattua ja keskittyä hetkeen. Koen, että onnistuin hyvin siinä, ja lähdin 50 metrille puhtaalta pöydältä, Hulkko kommentoi.