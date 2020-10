Uinnin huippuliigassa uskomattoman järeät koronatoimet – Ida Hulkon kuplasta lähettämä kuva kertoo kaiken: ”Erikoisinta on se...”

Suomen kärkiuimareiden joukkoon noussut Ida Hulkko, 21, on mukana kovatasoisessa ISL-ammattilaisliigassa. Liigaa varten Budapestiin on rakennettu yksi huippu-urheilun tiukimmista koronakuplista.

Tervetuloa uinnin ISL-ammattilaisliigan koronakuplaan!

Sääntöjä ja rajoituksia on iso kasa: tiukka maskipakko, omat huoneet, yhden hengen pöydät ruokaillessa, pleksilasit lähtötelineiden välillä, sosiaalisten kontaktien raju minimointi, turvavälit, säännölliset koronatestit...

– Saamme päivässä 90 minuuttia ulkoiluaikaa. Muuten olemme sisällä tai uimahallilla, uimari Ida Hulkko kertaa sääntöjä kuplan sisältä.

– Kun ollaan kisaamassa, maskin saa ottaa pois juuri ennen kun menet starttipallin taakse. Ja kun nouset altaasta, maski päälle heti.

Unkarin pääkaupunkiin Budapestiin on tällä hetkellä kokoontunut iso joukko maailman parhaita uimareita. International Swimming Leaguen eli ISL-liigan toinen kausi alkoi viime perjantaina ja jatkuu 22. marraskuuta asti.

Keskellä Tonavaa sijaitsevan saaren ja lähettyvillä olevan uimahallin välille on rakennettu tiukkaakin tiukempi koronakupla.

Siellä liigaan kutsutut huippu-uimarit kilpailevat ja treenaavat yhteensä kuuden viikon ajan.

– Erikoisinta on ehkä se, että kaikki syövät omissa pöydissään ja pöytien välillä on aina metri tilaa. Kuin ylioppilaskirjoituksissa konsanaan! Ja tietysti se, ettei pääse käymään missään. Saaressa on nämä pari hotellia ja puistoaluetta, jossa saamme liikkua vapaasti sen 90 minuuttia päivässä, Hulkko, 21, kertoo.

Vapaasti ja vapaasti. Turvavälit on muistettava ulkonakin.

Ida Hulkko lähetti kuvan aamupalahetkestään. Budapestiläisen hotellin ruokailutilassa on limittäin yhden hengen pöytiä.­

Kun säännöt ovat tiukat, iloa löytyy pienistäkin asioista:

– Se tuli helpotuksena, että saamme kävellä uimahallille ja takaisin, ja sitä ei lasketa ulkoiluaikaan.

Tiukkoihin sääntöihin ja rajoituksiin on tietysti syynsä. Kun läheiset kontaktit on minimoitu, yksi positiivinenkaan koronanäyte ei veisi isoa joukkoa urheilijoita karanteeniin.

Muihin urheilun koronakupliin verrattuna ISL:n kupla tuntuu silti äärimmäisen tiukalta, Hulkko pohtii.

– Se tuli tosi negatiivisena yllätyksenä, että saunoja ei saa laittaa päälle. Paikallisen tiedon mukaan ne kuulemma välittävät hyvin paljon koronaa, mikä on käsittääkseni vastoin Suomessa tehtyjä tutkimuksia. Nyt joutuu olemaan kuusi viikkoa ilman saunaa. Se harmittaa.

ISL-liigassa on panostettu kilpailutapahtumiin ja tv-formaattiin. Yleisöä paikalla ei tietenkään ole, mutta puitteet ovat silti komeat.­

Vaikka saunaan ei pääse, suomalaisen uinnin tähtiluokkaan viime kaudella noussut Hulkko ei ole katunut hetkeäkään, että lähti Budapestiin. International Swimming League on uimareille ainutlaatuinen – ja erilainen – tilaisuus.

Uintia on totuttu pitämään tiukasti yksilölajina, mutta ISL:ssä uimarit on jaettu 10 joukkueeseen ja kukin uimari kerää pisteitä joukkueelleen.

– Ekoissa kisoissa huomasi, että joukkueen eteen haluaa tehdä vähän enemmän töitä. Ei halua olla se, joka alisuorittaa, Hulkko kuvailee.

Tiukkojen koronasääntöjen noudattaminen kannattaa, sillä esimerkiksi maskirikkomuksista tulee miinuspisteitä koko joukkueelle.

Ida Hulkko sai kutsun ISL-liigaan. Pienen harkinnan jälkeen hän päätti lähteä, vaikka se tiesi kuutta viikkoa Budapestin koronakuplassa. Hulkon lisäksi ISL:ssä ui tällä kaudella suomalaisista Jenna Laukkanen. Hän on Hulkon tavoin osa Iron-tiimiä.­

ISL on uimareiden itsensä perustama liiga, jonka tarkoituksena on saada lajille entistä enemmän medianäkyvyyttä – ja uimareille rahaa.

Tällä kaudella palkintorahaa on jaossa kokonaisuudessaan reilut kuusi miljoonaa dollaria (noin 5,06 miljoonaa euroa). Suoria tv-lähetyksiä välitetään ympäri maailman, Suomessa ISL:ää esittää Eurosport.

– Tämä on askel oikeaan suuntaan kohti uinnin ammattilaisuutta, Hulkko sanoo ja harmittelee, kuinka vaikeaa Suomessa on olla ammattilaisuimari.

– Se, että puhutaan ammattilaisliigasta, jossa saat peruspalkkaa ja sen jälkeen vielä rahaa menestyksesi mukaan... sehän muuttaa oman uran kannalta ihan kaiken. Suomen uinnin mittakaavalla puhutaan oikeasti tosi isoista summista. Sellaisista, mitä ei ole ikinä tullut aiemmin vastaan eikä varmasti tulekaan lähivuosina. Ei Suomen uintikisoista eikä valitettavasti kansainvälisistäkään kisoista saa sellaisia summia.

ISL:n uimareiden peruspalkka on erissä maksettava 15 000 dollaria (noin 12 700 euroa). Suomesta liigaan on täksi kaudeksi kutsuttu Hulkon lisäksi Jenna Laukkanen.

Unkarilaistähti, kolminkertainen olympiavoittaja Katinka Hosszú (kuvassa) on Hulkon ja Laukkasen edustaman Iron-joukkueen kapteeni.­

Hulkko ehti jo liigan avausviikonloppuna tienata paitsi mukavan pistepotin Iron-nimiselle joukkueelleen, myös noin 2000 dollarin palkintosumman itselleen. Hän kauhoi lyhyen radan 50 metrin rintauinnissa SE-ajan 29,45, mikä nosti hänet samalla kyseisen matkan maailman kaikkien aikojen tilastossa sijalle kymmenen.

– Lyhyt rata ei ole itselle ollut se kaikkein mieluisin. Se, että pystyy silti tehdä tuollaisia, oikeasti maailman kärkeen vertautuvia aikoja antaa itseluottamusta, Hulkko sanoo.

Kyseessä oli Hulkolle jo kolmas Suomen ennätys tänä vuonna.

– Korona-aika oli tosi monelle vaikeaa, kun ei päästy treenaamaan normaalisti. Meillä oli kuitenkin tosi onnellinen tilanne, sillä pääsimme toteuttamaan ammattimaista harjoittelua ensimmäistä kertaa mun uralla eikä tarvinnut tehdä yhtäkään kompromissia, Hulkko taustoittaa kuntoaan ja harjoitusjaksoaan valmentajansa Jere Jänneksen kanssa.

Nyt kova työ kantaa hedelmää Budapestissä.

Ida Hulkko sai harjoitella kevään korona-aikana tyhjässä Kalevan uimahallissa Tampereella. –Pystyimme tehdä niin paljon treeniä kuin halusimme. Treeniajassa tai ratatilassa ei ollut mitään rajoitteita, Hulkko kiittelee.­

Ida Hulkolla on nyt käynnissä uransa kannalta tärkeät vuodet. Laadukas harjoittelu on tuottanut tulosta, ja 21-vuotias rintauimari on lähestynyt tasaisesti maailman kärkeä. 100 metrin rintauinnissa on alitettuna jo Tokion olympialaisten A-rajakin.

Silti Hulkko petaa samanaikaisesti jo uintiuran jälkeistä elämäänsä. Hän aloitti syksyllä englannin opinnot Tampereen yliopistossa.

– Opiskeluun on lähdetty lähinnä yhteiskunnan paineesta, Hulkko sanoo suoraan.

– Valitettavaa on, että uinnilla ei pärjää eikä urasta jää säästöön yhtään mitään. On pakko miettiä se Plan B: mitä tehdään sitten kun ura loppuu.

Opiskelu on Hulkolle tässä vaiheessa silti vain ”harrastus”. Hän on ammattiurheilija ja etenee opinnoissaan täysin uinnin ehdoilla. Korona-aikana tutuksi tulleet etäluennot ovat olleet Hulkolle eduksi. Hän pystyy suorittamaan opintoja Budapestin kuplassakin.

Hulkko käytti korona-ajan hyödykseen. Hän pystyi ensimmäistä kertaa urallaan harjoittelemaan täysin ammattimaisesti ilman kompromisseja. Kuva huhtikuulta.­

Englannin opintojen lisäksi Hulkon suunnitelma B:hen kuuluu puolustusvoimien urheilukoulu. Uimarin oli tarkoitus astua palvelukseen jo tänä syksynä, mutta Tokion olympialaisten siirtyminen siirsi myös asepalvelusta.

Naisena asepalvelus on Hulkolle tietysti täysin vapaaehtoista.

– Isänmaallisena koen, että kansalaisvelvollisuus ja kunnia suorittaa asepalvelus.

– Mielestäni kritisoidaan liikaa sitä, että urheilijat yrittävät mennä sieltä missä aita on matalin. On myös paljon keskustelua siitä, miten asepalvelus vaikuttaa urheilu-uraan. Itse haluan kyllä katsoa senkin oven taakse, Hulkko sanoo ja kertoo haaveilevansa urasta puolustusvoimissa.

Hulkon isä, kenraaliluutnantti Petri Hulkko on maavoimien komentaja.

– Kyllähän se tietysti vaikuttaa, kun on päässyt läheltä seuraamaan oman isän uran kehitystä. Äidin äiti on ollut lottana sodassa ja sitä kautta isänmaallisuutta tulee myös äidin puolelta, uimari kertoo.

Perhe ei kuitenkaan ole koskaan tuuppinut Hulkkoa asepalvelusta kohti.

– Se on ihan itsestä lähtöisin. Arvostan kaikkea sitä työtä, mitä meitä edeltävät ovat tehneet Suomen hyväksi ja haluan tehdä oman osani.

Hulkko keskittyy tällä hetkellä täysillä uintiin, vaikka uintiuran jälkeistä elämää varten on jo otettu askeleita opintojen muodossa. Kuva lyhyen radan SM-uinneista joulukuulta 2019.­