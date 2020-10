Uinnin moninkertaisen olympiavoittajan kroppa hajosi jo 23-vuotiaana – ”Tavoitteeni ovat nyt kuivalla maalla”

Missy Franklin joutui lopettamaan uransa jo 23-vuotiaana.

Vuoden 2012 Lontoon olympialaisten uintisankari Missy Franklin joutui lopettamaan uransa joulukuussa 2018 vain 23-vuotiaana.

Franklinin, 25, olkapäät ovat uran jäljiltä niin huonossa kunnossa, että viisinkertainen olympiavoittaja pystyy hädin tuskin enää uimaan.

Franklin kertoo People-lehden haastattelussa, että paluu altaaseen on nuoresta iästä huolimatta poissuljettu vaihtoehto.

– En koskaan mennyt toiseen olkapääleikkaukseen, jonka olisin tarvinnut. Tässä vaiheessa elämääni paluu altaaseen ei olisi hyväksi fyysiselle ja henkiselle terveydelleni. Tunnen antaneeni kaiken mahdollisen lajille ja nyt tavoitteet ovat kuivalla maalla, hän kertoo.

Nyt entinen uimariässä toimii Yhdysvaltain Uintiliiton säätiön lähettiläänä. Hän tekee töitä ”Saving lives is always a season” (suom. hengenpelastuskausi on aina) -kampanjan parissa. Kampanjan tavoitteena on lasten uimataidon kehittäminen pitämällä uima-altaat avoimina kaikkina vuodenaikoina.

– Keskitymme ennen kaikkea lisäämään tietoisuutta siitä, että uimakoulut eivät ole vain kesäinen asia. Pyrimme siihen, että altaat pysyisivät aina auki, hän avaa.

Työssä on haasteita erityisesti nyt, kun kaikenlaisia julkisia paikkoja suljetaan koronaviruspandemian takia.

Franklin voitti Lontoossa neljä olympiakultaa ja yhden pronssin vain 17-vuotiaana. Henkilökohtaisista matkoista hän voitti 100 ja 200 metrin selkäuintikilpailut.

Neljä vuotta myöhemmin Rio de Janeirossa hän voitti viidennen olympiakultansa 4 x 200 metrin vapaauintiviestistä.