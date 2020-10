Visiitti ”rakkaushotelliin” oli kohtalokas – maailmanmestarin syrjähyppy poiki pitkän kilpailukiellon

Japanin uintiliitto asetti avioliiton ulkopuolisesta suhteesta kärähtäneen Daiya Seton kilpailukieltoon vuoden loppuun asti.

Uinnin maailmanmestari Daiya Seto, 26, joutui Japanin uintiliiton määräämään kilpailukieltoon varsin erikoisesta syystä. Kiellon aiheutti Seton avioliiton ulkopuolinen suhde.

Huippu-uimari suljettiin ulos kaikesta liiton virallisesta toiminnasta vuoden loppuun saakka, kertoo Japan Times. Liiton tulkinnan mukaan Seton syrjähyppy on vastoin sen asettamia urheilijamaisen käytöksen standardeja. Japanin liitto päätti kuitenkin olla estämättä uimarin osallistumisen Tokion olympialaisiin kesällä 2021.

Soppa sai alkunsa, kun paparazzi ikuisti Seton japanilaisessa ”rakkaushotellissa” vieraan naisen kanssa syyskuun lopulla. Jo tuolloin sekauimari luopui Japanin uintimaajoukkueen kapteenin tehtävistä.

– Olen todella pahoillani. Haluan tehdä kaikkeni palauttaakseni ihmisten luottamuksen, ja pyydän teidän tukeanne sen tavoitteen saavuttamiseksi, Seto sanoi Japan Timesin mukaan jäätyään rysän päältä kiinni.

Seto on ollut sekauinnin ehdotonta maailman kärkeä viime vuodet. Hän on sekä 200 että 400 metrin sekauinnin hallitseva maailmanmestari. Hänen nimissään on myös molempien matkojen lyhyen radan maailmanennätykset.

Setolla ja tämän vaimolla Yuka Mabuchilla on kaksi tytärtä. Yuwa syntyi vuonna 2018 ja Nowa tänä vuonna.