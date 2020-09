Playboyn kannessa poseeraa ensimmäistä kertaa paraurheilija – ”En halua piiloutua”

Elena Krawzow on ensimmäinen paraurheilija, joka on kuvattu Playboyn kanteen.

Parauimari Elena Krawzowin kuva julkaistiin Saksan Playboy-lehden lokakuun numeron kannessa.

Krawzow on näkövammainen. 26-vuotias saksalaisnainen on ensimmäinen paraurheilija, joka on esiintynyt Playboyn kannessa.

– Kuvauksilla halusin viestittää, että yhteiskuntaan tarvitaan lisää suvaitsevaisuutta. Myös ihminen, jolla on vamma, pystyy suoriutumaan kaikesta, Krawzow pohjustaa kuviaan Instagram-tilillään.

– Minulle on tärkeää näyttää, että kaiken haluamansa voi saavuttaa. En halua piiloutua sairauteni vuoksi, hän lisäsi Playboyn haastattelussa.

Krawzow on kärsinyt verkkokalvon rappeumasta peruskouluikäisestä asti. Nykyisin hänellä on vain kolmen prosentin näkökyky.

– Murrosiässä asia koski minuun lujasti. Häpesin käsittämättömän paljon, että olin erilainen kuin muut, hän sanoo.

Kuvillaan uimari haluaa myös vastustaa naisten holhoamista, jota hänen mukaansa esiintyy esimerkiksi hänen synnyinmaassaan Kazakstanissa.

– Olen kokenut kouriintuntuvasti, miten naisia alistettiin. Naisia määräillään Kazakstanissa, eikä heillä ole lainkaan puhevaltaa, Krawzow kertoo Playboylle.

Krawzow on sadan metrin rintauinnin kaksinkertainen maailmanmestari ja hopeamitalisti Lontoon paralympialaisista 2012. Lisäksi hänellä on hallussaan useita maailmanennätyksiä SB12-luokassa.

Huippu-uimarin seuraava tavoite on kultamitali Tokion paralympialaisista, jotka siirrettiin ensi vuoteen.